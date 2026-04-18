油尖旺團體辦國安講座　民政專員：國家安全來之不易　需各界維護

多個油尖旺團體今天（18日）合辦國安主題講座，油尖旺民政事務專員李家維表示國家安全來之不易，需要社會各界維護，又指講座從宏觀角度分析國安意義，希望能夠啟發到參與者及地區。



4月18日，多個油尖旺團體合辦國安主題講座。（主辦方提供）

講座在理工大學賽馬會綜藝館舉行，近800人參與。講座邀請全國人大常委、立法會主席李慧琼，以及立法會議員陳宗彝擔任主講嘉賓，分享「2026年全國兩會宣講」及「『十五五』規劃綱要解讀與香港政策對接」。

理工大學協理副校長（大學發展）羅璇表示講座緊貼時代熱點、貼近市民需要，對提升國安意識、凝聚社會共識意義重大；理大作為支持單位，將繼續履行社會責任，為維護香港繁榮穩定、助國家新質發展貢獻力量。九龍社團聯會油尖旺地區委員會主任楊子熙指，希望讓街坊對國家安全觀有更深入認知，為共同推動社區國安教育出力。

活動由油尖旺區關愛隊主辦，九龍社團聯會油尖旺地區委員會、油尖旺社團聯會、油尖旺關愛發展基金、油尖旺愛心慈善基金、油尖旺區各界慶典委員會、油尖旺家長學院合辦。