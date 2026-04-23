團結香港基金看中四屋邨具重建價值　倡動用15%公營房屋安置居民

本港未來10年將有超過23萬個房委會下的公屋單位達到50年高齡。團結香港基金今日（23日）提出，當局應該果斷推動高齡屋邨重建，並評估禾輋邨、大興邨、麗瑤邨、瀝源邨具備高重建價值。對於受重建影響的公屋居民，基金建議政府每年用10%至15%落成的公營房屋安置。



2026年4月23日，團結香港基金發表《香港房屋趨勢導航2026》報告。（何夏怡攝）

倡每年用最多15%落成公營房屋 安置受重建影響居民

團結香港基金發表《香港房屋趨勢導航2026》報告，強調是時候系統性推動公屋重建。土地及房屋研究主管梁躍昊解釋，現時規劃和正重建的公屋單位數目是4.1萬個，遠超過去10年累計落成數字，但公共屋邨老齡化是重大挑戰，預計未來10年，房委會將有超過23萬個公屋單位的樓齡達到50年。

梁躍昊希望政府「果斷推動高齡屋邨重建」，至於受重建影響的公屋居民，建議政府每年用10%至15%落成的公營房屋安置他們。他進一步提出，應在《長遠房屋策略》提出的每年公營房屋供應目標中，明確分出「重建配額」予受重建影響的住戶，且每年公布預留多少單位等。

2026年4月23日，團結香港基金發表《香港房屋趨勢導航2026》報告。圖為梁躍昊。（何夏怡攝）

四大屋邨具重建潛力

梁躍昊又建議，重建後，政府可在合適項目增加資助出售房屋比例，例如將公屋/ 綠表置居計劃與其他資助出售房屋比例訂為60:40，減輕置業負擔。

團結香港基金認為，重建應優先考慮樓齡高、單位增長效益高的公共屋邨，評估截至2035/36年度，禾輋邨、大興邨、麗瑤邨、瀝源邨具備高重建價值。

2026年4月23日，團結香港基金發表《香港房屋趨勢導航2026》報告。圖為葉文祺。（何夏怡攝）

倡政府結合樓價等因素調整推地步伐

報告亦指，私人住宅市場庫存回落，未來供應將見周期低位。團結香港基金副總裁、公共政策研究院執行總監葉文祺表示，去年私人住宅市場進入「價量齊升」的復甦期，續指新盤貨尾量較高位回落18%，官地招標競爭加大，每幅地皮平均吸引八至九份標書。

他預料短期內的私樓年均落成量，直至2027年都會減少，但於2028年至2030年回升，並在2031至2035年，年均落成1.33萬至2.48萬個單位。

他又指，「供應庫存月數」（即衡量現有私樓庫存要多少個月才能全部賣出的指標）正在回落，由2023年高位的102個月，料在2030年落在28至62月，不過具體要看政府推地情況。對此，他建議建立一個土地供應框架，結合「供應庫存月數」和樓價走勢，令當局彈性調節推地步伐。