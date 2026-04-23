林定國與港澳辦副主任農融會面 盼加強國際法律及爭議解決地位
撰文：文維廣
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正在北京的律政司司長林定國昨午（22日）拜訪中央港澳辦，與副主任農融會面。他在會上介紹了律政司的工作及今年計劃，包括配合國家「十五五」規劃，加強香港作為國際法律及爭議解決服務中心地位的舉措、維護國家安全相關工作，以及法律適應化工作的最新進展。
林定國今日（23日）在社交平台回顧昨日到港澳辦的行程，指衷心感謝港澳辦長期以來對特區政府及律政司的關心和支持。他表示，律政司將繼續堅定落實「一國兩制」方針，善用香港的制度優勢，積極配合國家發展需要，並與中央各部門保持緊密聯繫，共同推動高質量法治建設，為國家發展貢獻力量。
出席會面的亦包括中聯辦法律部部長劉春華、律政司司長政治助理洪曉敬、律政司法律政策專員梅基發、律政司國際法律專員丁國榮、律政司副刑事檢控專員周天行等。
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