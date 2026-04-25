林定國：警隊是維護法治第一道防線　情理兼備令執法更順暢

警察學院今日（4月25日）舉行結業會操，律政司司長林定國致辭時提到，法治是香港成功的基石，而警隊就是維護法治的第一道防線。他又稱，特區政府正制訂首份五年規劃，警隊的責任是維持一個安定的社會環境，令大家可以更加安心、無後顧之憂，聚焦發展經濟、改善民生。



律政司司長林定國（左一）和警務處處長周一鳴（左二）出席香港警察學院的結業會操後，恭賀剛結業的見習督察。（政府新聞處）

林定國：警隊面對的挑戰越來越複雜

林定國指，法治是香港成功的基石，而警隊就是維護法治的第一道防線。他表示，警隊工作面對的挑戰越來越複雜，包括維護國家安全、打擊科技罪案、處理大型活動等，都需要警隊人員具備法律知識和不同技能，不但要熟悉法律條文，更要在瞬息萬變的環境下作出正確決定。

律政司司長林定國在香港警察學院結業會操中致辭。（政府新聞處）

以理服人以誠待人 自然能贏得市民尊重和支持

林定國強調，法律不是冰冷的文字，而是有溫度的規範，目的是為保障每一位市民的權利和尊嚴，執法亦不應該只有強硬的一面，希望警員在執勤時都能懷著一顆公正持平的心，維護法紀之餘亦關顧市民需要。他相信，只要堅持原則，同時做到情理兼備，以理服人，以誠待人，自然能夠贏得市民的尊重和支持，執法工作亦會更加順暢。

律政司司長林定國在香港警察學院舉行的結業會操檢閱34名見習督察及165名學警。（政府新聞處）

要維持安定的社會環境 令社會無後顧之憂

他又表示，現時是香港由治及興的關鍵時刻，為更好、更主動配合國家「十五五」規劃，特區政府正制訂首份五年規劃，警隊的責任是維持一個安定的社會環境，令大家可以更加安心、無後顧之憂，聚焦發展經濟、改善民生。