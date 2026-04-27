中大醫院欠政府債未止血　兩延期後被要求提早還債｜政圈風聲

中文大學醫院欠政府的40億元貸款已兩度延期還款，原定須於後年開始償還。據《香港01》了解，中大醫院被要求提早於明年還債。院方早前打開口牌明言還款「難度相當高」，皆因如要連本帶利還款，醫院年收入需達60億元，去年僅錄23.8億元。不過，有知情人士表示，中文大學曾作出保證，若在中大醫院未能履行服務責任的情況下，將由校方為中大醫院賠償金額，相信這筆債不成問題。立法會衞生事務委員會下月討論中大醫院發展，預料屆時觸及相關討論。



中大醫院分階段檢視服務收費，本月起有逾1000個項目減價。（賴卓盈攝）

中大醫院估錯數繼續蝕錢

中大醫院2024/25財政年度虧損約1.85億元，較去年同期的3.17億元虧損，雖然蝕少1.32億元，不過與院方早前預測只有5,400萬元虧損，則差距達1.31億元。中大醫院估錯數非新鮮事，當年預估醫院會賺錢，最終至今仍蝕錢。

中大醫院財政狀況。（田北辰FB）

中大醫院承認收入「過份樂觀」

實政圓桌召集人田北辰今年一月直言對院方的財務估算非常沒信心，要求政府「斬纜」收返自己營運，「之前已俾機會信咗一次，再次係咁我係不能接受。根本啲誠信已經破產。」有中大醫院高層承認當初估算醫院啟用3至5年後，每年總收入可達70億港元是「過份樂觀」，並且是「很誇張」的數字，與實際情況差距巨大。

香港中文大學醫院。(資料圖片)

你問我有否想過收回中大醫院的方案，我會說所有的方案我們都會考慮，回答你的問題「有或沒有」，肯定是有的。 2026年1月30日 醫務衞生局局長盧寵茂

盧寵茂無「落閘」收回中大醫院

醫務衞生局局長盧寵茂今年二月回覆立法會議員書面質詢時提到，局方至今未有收到中大醫院任何再延遲還款要求，若中大醫院營運及財政出現結構性問題，政府不會排除任何可能的解決方案，包括收回中大醫院。

中大儲備名列前茅 為醫院「包底」成出路？

不過，事態未去這地步，翻查立法會文件，中大借貸時曾作出履約保證，若在中大醫院未能履行服務責任的情況下，將由校方為中大醫院賠償金額。

八間本地資助大學的財政儲備之中，中大也是名列前茅。2022/23學年中大財政儲備有322億元，港大以371億元居首，科大及理大分別有179億元及134億元。以目前政府的公共財政狀況，以控制開支為主，開源為輔，正所謂「一元都是錢」，不同方式促進收入都是方向。去年，財政預算案首度要求八大從「一般及發展儲備基金」一次性退還40億元，其中中文大學要歸還10.41億元，為八大中最多。

據悉政府研要求中大醫院提早還債

據《香港01》了解，中大醫院被要求提早於明年還債。院方早前指，還款「難度相當高」，皆因如要連本帶利還款，醫院年收入需達60億元，去年僅錄23.8億元。不過，有知情人士表示，中文大學曾作出保證，若在中大醫院未能履行服務責任的情況下，將由校方為中大醫院賠償金額，相信這筆債不成問題。最終，都是要打中大「荷包」主意。