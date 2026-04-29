預算案通過　陳茂波發債捱批反斥危言聳聽：不投資北都才不負責任

立法會今日（29日）在不記名投票下，三讀通過《2026年度撥款條例草案》。財政司司長陳茂波今年2月發表相關財政預算案，提出透過發債以發展北都或其他大型項目，他今日再回應外界質疑，指有關增加發債會令香港陷入財政危機的言論，屬「危言聳聽」。



陳茂波強調，若不投資北都為香港創造容量，同時不失時機去搶企業，讓香港經濟結構更多元化，「才是不負責任」。



立法會通過《2026年度撥款條例草案》，財政司司長陳茂波在草案二讀時作總結發言。（夏家朗攝）

陳茂波今日為二讀作總結發言時，逐點回應議員關注的議題。陳茂波指，環球經濟在今年初維持温和增長，但在2月底中東軍事衝突爆發，短期下行風險持續上升，被大幅推高的國際能源價格，加劇金融市場波動。

不過他認為，內地經濟基本面堅實，有力面對國際環境的不確定性，而國家經濟穩步發展，為香港的最強後盾。他又提到，香港多項經濟指標今年至今仍有良好表現，如出口、訪港旅客、零售市道等。雖然中東局勢緊張，但未對香港造成影響，香港市場交投仍然暢旺。

談到今年的經濟展望，陳荿波指香港今年開局良好，但國際地緣政局緊張，為經濟前景帶來的風險，正密切關注中東局勢，以及國際油價上升可能帶來的衝擊。他又稱，雖然本港經濟以服務業為主，因而經濟受影響有限，但運輸業燃料成本則有上升，政府已推措施協助，按實際情況動態調控。

增加發債令港陷財政危機？ 陳茂波： 危言聳聽

對於有意見質疑，轉撥1500億外匯基金至基本工程儲備金，支持北都及其他基建項目，以及增加發債會令香港陷入財政危機。陳茂波指，有關說法「危言聳聽」，強調若不投資北都為香港創造容量，同時不失時機去搶企業，推動創科發展，讓香港經濟結構更多元化，未來經濟更有力，為年青人和下一代有更多的就業選擇，「這樣才是不負責任」。

+ 2

陳茂波強調，建議轉撥金額只佔外匯資產不到4%，經轉撥後外匯基金的累計盈餘，仍比2024年年底多出1800億，反問怎能質疑轉撥會影響外匯基捍衛香港金融體系的能力。他指，資金放在外匯基金為金融投資，將基金轉撥至北都發展為基建投資，可為未來發展創造容量。他又強調有關安排不是常態化安排，政府一直緊守財政紀律，發債所得資金只會用在基建投資，而不會用在政府的經常開支。

至於有指政府將「發債當收入」，陳茂波解釋，政府一直沿用「現金會計制」，現金流入就是收入，支出是現金流出。他指出，這種做法沿用多年，「遠古一直沿用下來」，而「全球不少經濟體都用此方式去編製政府帳目」，好處是較好地掌握能夠動用的資金。他強調，特區政府財政非常公開透明，無意掩飾收支方面的事情，也不怕被議員檢視。

社福機構資助方面，陳茂波表示，勞福局及社署已調撥內部資源及調整服務緩急優次，分擔資源效率計劃對機構的部分財政影響。

管浩鳴質疑「發債當收入」 何君堯批盈餘是靠財技調較

立法會上周一連兩日辯論本年度財政預算案，選委界議員管浩鳴當時直指，預算案社福部分令人失望，因政府繼續用「一刀切」做法，他又質疑政府「發債當收入」，指當局聲稱的盈餘當中有高達1,033億元是透過債券得來的貸款。

另一選委界議員何君堯則形容今個年度有綜合盈餘是靠財技調較，是靠「碌卡」和「扑豬仔錢罌」，從6種子基金找出款項使用。他強調，這些做法不可持久。