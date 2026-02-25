財政預算案｜股票印花稅收入帶挈財政虧轉盈　陳茂波：暫不會調高

【財政預算案2026】去年股市向好，相關印花稅令政府收入大增，達到995億元。財政司司長陳茂波今日（25日）發表新一份《財政預算案》，晚上出席電視直播論壇時被問會否考慮上調印花稅？他表示，「要衡量競爭力，做生意不止看自己，更要看競爭對手」，認為現時印花稅水平合適。



財政預算案｜財政司司長陳茂波2026年2月25日就預算案召開記者會。（鄭子峰攝）

財政預算案．陳茂波率許正宇等舉行記者會



陳茂波：做生意不是只看自己 更要看競爭對手

財政司司長陳茂波今日（25日）發表財政預算案，預計2025/26年度綜合帳目將由原來預算約670億元赤字，轉為錄得29億元盈餘。去年股市及樓市向好，相關印花稅令政府庫房收入大增。新財政預算案中，將調高億元以上住宅物業的交易印花稅稅率至6.5%；而股票印花稅則未有改動。

政府2023年《施政報告》提出將股票交易印花稅的稅率，由原來買賣雙方各付0.13%，下調至0.1%，於同年11月17日起生效。被問日後會否考慮上調股票印花稅，乘勝追擊？陳茂波說：「就印花税的税率 ，我們很小心地衡量競爭力，做生意不是只看自己，更要看競爭對手。在該考量下，我們認為現時印花稅水平合適。」

他又說，今年上半年有多間公司排隊上市，「（金融市場）勢頭很好，要用好機會。」

財政預算案．股票印花稅收入超出預期至有千億



財政預算案｜股市2025年至2026年初暢旺，政府股票印花稅收入超出預期至有千億，令2026/26年度政府經營帳目錄得盈餘。港交所2月20日年初四舉行馬年啟市儀式，由港交所主席唐家成（左）及財政司司長陳茂波敲響大鑼。（黃寶瑩攝）

指調高貴價豪宅印花稅不會影響競爭力

對於調高豪宅印花稅，他表示現時億元以上私人物業的成交額佔市場0.3%，考慮能者多付原則，「既然買了一億以上的物業，就為我們的財政多作貢獻。」他亦指，香港吸引力高，「很國際化、很自由、也非常宜居」，相信調整貴價豪宅印花稅，不會影響競爭力。

財政預算案｜財政司司長陳茂波2026年2月25日公布一份財政預算案，封面採用紫色。（鄭子峰攝）

探討發行20年期及30年期政府債券

財政預算案2026提到，政府未來5年每年將發行約1,600億元至2,200億元的債券。陳茂波表示，市場對20年期及30年期政府債券有需求，包括銀行、保險公司等金融機構都希望政府發行長債，政府正積極探討有關方向。

2025年美酒佳餚節



倡美酒佳餚巡禮可增加舉辦時間及地區

坊間有指，比起辦盛事只能一次性提升個別地區經濟，更希望政府可以派夜間消費券吸引市民外出購物。陳茂波表示，日後會舉辦更多内容豐富的盛事，部分成功盛事，例如旅遊發展局舉辦的美酒佳餚巡禮，可增加舉辦時間及地區，「帶旺當區經濟」。

至於取消有約22年歷史的「幻彩詠香江」後續，陳茂波稱「幻彩詠香江」歷史已久，稍後會在不同地區推出更精彩、更好玩的活動，文體旅局在時間成熟時會公布。另外，新預算案將撥款2億元至「北都城鄉共融基金」先導計劃，陳表示村屋改變為民宿在計劃考慮範圍，冀鄉村可自行提出建議申請，讓市民及旅客都可多個好去處。

