「發債下一代埋單」陳茂波斥危言聳聽　管浩鳴：勿當議員反對派

財政預算案二讀辯論撥款期間，多名議員關注政府發債及轉撥外匯基金。其中，選委界立法會議員管浩鳴關注政府「發債當收入」，擔心債務由哪一代承受。財政司司長陳茂波不點名反駁是「危言聳聽」。管浩鳴今天（30日）隔空回應表示並非危言聳聽，畢竟政府過往無大舉發債，老齡化下未來政府負擔增加，議員作為「紅隊」只是理性討論對公共財政是否可行。



「可能司長壓力好大啦，任何人都有盲點，愛國者治港唔好當我哋反對派先，我哋唔出聲又畀人鬧，橡皮圖章又唔得，好為難。」管浩鳴坦言如果政府聽到有不同聲音，應該約個別議員討論，而非隔空回應便當解決問題，不要予人感覺表決時夠票就可以。



財政預算案｜立法會三讀通過《2026年度撥款條例草案》後，財政司司長陳茂波等官員出席會議。（夏家朗攝）

「發債下一代埋單」陳茂波不點名指議員危言聳聽

未來五年，政府將每年發行約1,600億元至2,200億元的債券。多名議員對轉撥外匯基金等表達憂慮。陳茂波面對議員質疑「發債當收入」、「發債下一代埋單」時，在議會反駁特區政府無意掩飾任何政府收支方面的事情，又指發債所得的資金只會用在基建投資，並不會用作政府的經常開支，不點名指議員危言聳聽。

我注意到有議員就上述舉措，指出這樣做會動搖香港金融基石，指我們發債推動北都的發展，讓下一代「埋單」，會讓香港陷入財政危機。我認為這未免是危言聳聽。 陳茂波

陳茂波：何君堯支持與否對我無關痛癢

立法會通過財政預算案後，陳茂波回應立法會內務委員會副主席何君堯一如去年一樣沒有舉手投票，他表示，每個議員都有各自考慮和選擇，「何君堯議員是否投票支持，呢個對我嚟講無關痛癢」。

管浩鳴。(盧翊銘攝)

管浩鳴：唔係危言聳聽 議員是紅隊有責任提意見

管浩鳴表示，並非覺得政府想透過發債隱暪社會有關財政狀況，「你過往無發債，我哋作為紅隊有責任關心」，解釋香港人口正在結構性改變，政府負擔會漸增，「揹多嚿嘢唔係唔好，但咁樣係咪得呢」，提出關注事情只想大家理性討論，「可能要入好多錢落去，究竟畀唔畀得出筆錢呢？」

可能司長好大壓力，我諗唔係危言聳聽，立法會有責任審議預算案提出意見，北都唔係所有嘢完全無問題，香港起步慢，中游、下游產業點呢，畀人感覺北都好似解決所有嘢。 管浩鳴

財政預算案｜立法會三讀通過《2026年度撥款條例草案》，財政司司長陳茂波在會上發言。（夏家朗攝）

我哋係愛國者，唔係反對派，唔同意見攞出嚟傾，唔好好似畀人感覺過到票就算啦。 管浩鳴

管浩鳴：任何人都有政策盲點 勿予人感覺過到票就算

被問到如何評價政府解說方式，管浩鳴表示過往多年政府沒有動用外匯基金，坦言聽到外界向他反映關注以後是否會繼續動用，畢竟目前將過往理財習慣改變，故此社會並非只關注動用基金4%款項的問題。

財政預算案｜立法會三讀通過《2026年度撥款條例草案》後，財政司司長陳茂波與副司長黃偉綸見記者。（夏家朗攝）

他說可能司長壓力很大，當家人亦不容易做，不過提醒「任何人都有盲點，愛國者治港，唔好當我哋反對派先，我哋唔出聲又畀人鬧，橡皮圖章又唔得，好為難」，坦言如果政府聽到有聲音，應該約個別議員討論，「純粹隔空講完就算，唔係好解決問題方法。」