「藍營」KOL眼紅張敬軒做導師 鄧炳強：不拘背景有幫助都會考慮
撰文：何夏怡
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約7,000名反修例未被檢控的被捕者，應邀參加保安局舉辦的「正向引導」活動後，可以不被檢控。周二（28日）歌手張敬軒擔任導師為300名參加者分享個人經歷。保安局局長鄧炳強今日（30日）出席撲滅罪行委員會後被問到如何回應據報特首私下不認同社會「復和」、是否參與活動後會撤銷對被捕者的檢控。他回應指，活動目的是讓後悔的被捕人士透過正向活動，在合法的情況下，給予他們重新出發的機會，重申不會檢控他們。
「藍營」KOL眼紅張敬軒做導師 鄧炳強：有幫助都會考慮
被問到張敬軒任導師的正向分享會成效，以及有「藍營」支持者想擔任導師，會否給予機會，鄧炳強指活動有運動員、演藝界、創科界人士，以及「曾經迷失過的青少年」分享，亦有參觀歷史博物館國安展廳、到內地了解國情的安排等，希望幫參加者培養正向思維，「對於唔同背景嘅人，只要認為能夠幫到呢啲朋友都會考慮」。
他再次解釋「正向引導」活動的目的，是2019年時「有部分朋友在煽動下作出不正確行為」，局方希望用不上法庭的方式，幫他們獲得重新出發的機會。
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