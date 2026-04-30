周守仁：性小眾、更新人士被偏頗定型　籲放下偏見讓他們獲得自由

天主教香港教區主教周守仁樞機撰文，指性小眾及更生人士長期被公眾的偏頗定型所「困」，未能過一個可受尊重的人生，呼籲社會放下個人與群體所抱持的偏頗定型，讓受社會偏見所困的受害人獲得自由。



周守仁：性小眾、更新人士 被偏頗定型所「困」

周守仁以「讓他們自由，讓他們復活」撰文，談及社會上有些群體，雖然看似不受限制，但「其實卻被公眾的偏頗定型印象所『困』著，未能過一個可受尊重的人生」，其中就包括性小眾和更新人士。

大多性小眾教友只希望得到尊重 不是要改變教會

周守仁指出，現時社會上有人因「性別認同」這類意識形態的用語，去責備性小眾。而且由於性小眾群體中，部分人傾向採用較進取的立場去爭取認同，以致整個性小眾群體成為牧者和教友群體排擠與邊緣化的目標。

不過他認為「性別認同」這概念本身就存在爭議，同時大多性小眾教友，只希望得到尊重，別人承認其的身份，可以成為教會中平等的一員，並不是要教會改變對性小眾議題的教導。

更生人士若得不到支持 很可能再次犯事

更生人士方面，周守仁引述有研究指出，若更生人士得不到家人、朋友或所屬社群的支持，便很可能再次犯事。他舉例，假如一個更生人士，因為一個不太嚴重的犯罪紀錄，而在嘗試申請進修課程，或求職都屢屢受挫，最後只可放棄求學或求職，這會使更生人士，更容易被「昔日」損友拉攏。

周守仁認為，大家都是上主的兒女，為天主所愛。他強調，每個人不論是性小眾、更生人士，抑或甚麼也不是的人，都各有獨特的皈依路要走，而且步伐各異，呼籲在復活的精神下，放下個人與群體所抱持的偏頗定型，讓那些受偏見所困的受害人獲得自由，最終與基督一同復活。