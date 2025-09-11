同性法案｜岑子杰對龍漢標另眼相看　投反對前有提性小眾不滿觀點

立法會否決《同性伴侶關係登記條例草案》，87名出席議員當中只有14票贊成，71票反對，以及1票棄權，成為本屆議會首次否決的政府法案。



挑戰同性婚姻部份終極勝訴的岑子杰今天（11日）在商台節目中，讚經民聯地產及建造界議員龍漢標的發言令他「另眼相看」，即使最終投反對票，但辯論時並非一面倒引用保守家庭價值觀，而是有提及性小眾也對法案有不滿的觀點。



龍漢標在《同性伴侶關係登記條例草案》恢復二讀辯論期間發言。（立法會直播）

龍漢標投反對票 發言時如引同志團體不滿觀點

本身是香港地產建設商會秘書長的龍漢標，在《同性伴侶關係登記條例草案》恢復二讀辯論期間發言指，過去數個月收到不同市民表達意見，反映政府提出《草案》前欠公眾諮詢了解民意，形容社會缺乏廣泛共識，即使政府強調今次《草案》只在法律上承認同性關係，並非婚姻關係，但先決條件是雙方有一段有效的港外註冊同性關係。

他形容《草案》本質上承認同性伴侶結合在香港的法律地位，「同同性婚姻無分別，同一男一女婚姻制背道而馳」，質疑今次是引起巨大爭議的主因，是政府「做多咗」，搬起石頭砸自己的腳。

9月10日，立法會以大比數否決《同性伴侶關係登記條例草案》。

龍漢標：《草案》兩面不討好 倡更廣闊非婚姻登記制

龍漢標同時從另一方面解釋引起巨大爭議的原因，也是來自沒有在港外註冊的同性伴侶，形容他們也不贊成《草案》建議，因為海外註冊花費高昂，並非人人可以負擔，直言政府定建議是「兩面不討好」。他向政府建議訂立一套更有包容性的非婚姻登記制度，容許兩名非婚姻人登記，可以是契爺、契媽、關係密切是兩名獨居街坊等多種非婚姻關係，無需單獨為同性伴侶設立特定機制。

2025年9月10日，立法會否決同性伴侶登記條例草案。提出司法覆核獲得部份終極勝訴的岑子杰，到立法會旁聽。（路透社）

岑子杰對龍漢標另眼相看：唔係只引用保守家庭價值觀

岑子杰今天早上在商台節目中，特別提及龍漢標的言論令他「另眼相看」。

佢反對嘅時候唔單單係講我否決咗都唔係違憲，而係話你咁去做你有冇聽到另一邊聲音呢，其實有另一種做法都係好喎，連性小眾團體佢哋面對呢件事都有唔認同嘅部分。 經民聯地產及建造界議員龍漢標

岑子杰引述龍漢標認為當支持與反對同性登記制的人士，都一起反對今次《草案》，「咁你叫我作為議員點樣去支持你？佢唔係只係引用保守家庭價值嗰邊一面倒去否決，而係兩邊綜觀」，讚龍漢標真的有全面看文件「做過功課咁樣去講出嚟」，形容龍漢標真的清楚今次的《草案》。