聖誕節｜周守仁、陳謳明分別到懲教設施為在囚人士送上聖誕祝福

今日12月25日是聖誕節，懲教署指在聖誕節期間安排在囚人士參與節日活動。當中，天主教香港教區主教周守仁樞機及香港聖公會大主教陳謳明分別到赤柱監獄及白沙灣懲教所主持聖誕彌撒及聖誕崇拜，為在囚人士送上聖誕祝福。



懲教署表示，天主教香港教區主教周守仁樞機今日在懲教署副署長（行動及策略發展）梁嘉倫陪同下到赤柱監獄主持聖誕彌撒，為在囚人士分享信仰哲理及送上聖誕祝福，周守仁亦到監獄醫院探望患病的在囚人士，給予慰問與支持。

至於香港聖公會大主教陳謳明亦於周一（22日）到白沙灣懲教所主持聖誕崇拜，向在囚人士傳道及分享宗教信息，並傳遞關懷與祝福。

懲教署表示，凡自願參與的在囚人士，不論是否有宗教信仰，均可透過懲教署專職教士、義務專職教士及其他宗教機構的探訪人士，獲得宗教支援服務。服務範圍包括探訪、教學、輔導、宗教和康樂活動。