李家超：將完善數碼平台僱員的工傷補償機制　送餐或送件都有保障

五一勞動節（5月1日)將至，特首李家超出席活動時表示，政府重視勞工權益，持續完善勞工保障，未來將立法完善外賣、送貨等數碼平台工作者的工傷補償機制。



李家超表示，政府未來將立法完善外賣、送貨等數碼平台工作者的工傷補償機制。（政府新聞處圖片）

李家超在工聯會勞動節酒會致辭時，向香港每名勞工致謝，形容市民日復日的付出，既是撐起自己的家庭，更為香港社會和經濟發展打好基礎。

李家超又指，政府重視勞工權益，持續完善勞工保障，包括為最低工資引入「一年一檢」新機制、取消強積金「對沖」安排，以及修訂「連續性合約」規定等；亦實施新修訂的《職工會條例》加強維護國家安全。

他強調政府對於保障勞工，不會停步，將會完善外賣、送貨等數碼平台工作者的工傷補償機制，讓新就業形態下的從業員同樣獲得保障，「無論送餐還是送件，保障都會在身邊」。政府亦會繼續完善職安健法例和守則，同時將僱員再培訓局升格為技能提升局，推動全民持續進修。