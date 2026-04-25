五一勞動節｜工聯會要求檢討外勞政策　防止由補充變為替代

「五一」勞動節將至。工聯會今日（25日）舉辦政策倡議記者會。工聯會指，目前打工階層面對多項挑戰，包括就業困難等，要求政府檢討外勞政策，防止外勞由補充變為替代，並要就輸入外勞設立煞停機制。



工聯會提七大主張 要求打擊非法勞工

工聯會早前就「五一」提出7項主張，包括打造就業友好環境，擴大就業量及提升就業質素，主動對接國家「十五五」規劃，打擊非法勞工及加強職業教育培訓，以及要求政府檢討外判及外勞政策。

工聯會「五．一」倡議記者會，圖為吳秋北。(工聯會直播)

吳秋北：要堅守本地就業優先原則

工聯會會長吳秋北指，本年五一工聯會以保障「本地就業，加強職業培訓，共享發展成果」為主題，提出7項政策倡議，代表工聯會對維護工人權益的擔當。

他強調，非法勞工擾亂就業市場，損害本地工人就業機會，必須加大力度打擊，要從源頭杜絕，又要求堅守本地就業優先原則，動態監管各行各業的情況。同時要檢討外勞政策，防止外勞由補充變為替代，壓抑本地工人議價能力，並要就輸入外勞設立煞停機制。

工聯會「五．一」倡議記者會，圖為黃國。(工聯會直播)

黃國：強積金制度優化進展緩慢

黃國表示，今年為十五五開局之年，工聯會將一如既住，維護打工仔勞動尊嚴及權益，配合八大中心產業發展，為廣大打工仔在參與社會建設同時，獲尊重分享發展成果。他認為，目前打工階層面對多項挑戰，包括就業困難、平台工作者缺乏保障、職業安全隱患嚴重，本年提出7項政策倡議，冀能改善就業保障。

（香港01記者攝）

黃國又提到，香港失業率仍維持在約3.8%，建造業及飲食業失業率更長期高於平均數。而建造業界因工程減少開工不足，有業界反映輸入外勞人數已達一定規模，質疑政策是否需要作出調整。他又批評強積金制度優化進展緩慢，為低收入人士代供強積金安排至今仍未落實。