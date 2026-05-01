五一｜11司局級官員落區探訪前線工友　孫玉菡化身「步兵」體驗

今日是「五一」勞動節，為向一眾「打工仔」送上祝福和問候，11名司局級官員由本周一（4月27日）起，分別落區到各行各業，如清潔、酒店、建造業，探望前線「打工仔」，更有官員化身「步兵」，親自體驗外賣員工作。



政務司副司長卓永興就到青衣一間船廠探訪工友。(工聯會FB)

卓永興船廠探工友 讚工友為航運業發展努力工作

工聯會早前舉辦一系勞動節活動，邀請政府官員探訪各行業工友。政務司副司長卓永興就到青衣一間船廠探訪工友。他指，工友們的專業態度、對工作的認識和熱誠，讓其留下深刻印象，稱揚他們每天默默為香港航運業的發展努力工作。

孫玉菡試做步兵：感受到工作的不容易

勞工及福利局局長孫玉菡則到土瓜灣探望外送員，了解他們的工作情況和困難，更拿起外送保溫箱當「步兵」，到餐廳取餐再送到指定地方，親身體驗外送工作。孫玉菡表示，親自體驗做外送員，感受到這份工作的不易，政府會在年底立法保障外送員享有法定的工傷保障，以及通過已有三方平台處理工友面對問題，用最實際的行動來回應工友關注的事情。

謝展寰到環保園 孫東去科學園探訪

環境及生態局局長謝展寰到屯門環保園內一間回收廠參觀工友的日常工作情況。他讚揚工友為推動社會資源循環而默默付出的堅持和貢獻，向所有投入環保產業的工友致以衷心感謝；創新科技及工業局局長孫東去科學園一間製藥公司探訪。他表示政府高度關注高學歷畢業生在港的事業發展，期望產業能進一步推動成果轉化，實現科研上中下游協調發展。

麥美娟探訪清潔保安 陳美寶參觀鐵路維修中心

民政及青年事務局局長麥美娟到藍田邨探訪清潔、保安和物業管理的工友；運輸及物流局局長陳美寶到鐵路綜合輪對維修中心參觀探訪；文化體育及旅遊局局長羅淑佩則到啟德一家酒店探訪。

除此以外，勞工及福利局副局長何啟明、房屋局副局長戴尚誠等亦有參與探訪活動。