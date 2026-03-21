林定國明率團訪上海、杭州、南京 促進法律界交流合作
撰文：林彥汛
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律政司司長林定國明日（21日）率領約40人的法律界代表團，啓程訪問上海、杭州和南京，加強香港與內地法律業界交流，促進在法律及爭議解決服務方面的合作。出訪期間，代表團會到訪內地的司法機構、出席交流會等。
代表團旨在加強香港與內地法律業界交流
林定國明日率領由律師會、大律師公會，及本地和國際律師事務所等代表組成的約40人代表團，啓程訪問上海、杭州和南京，加強香港與內地法律業界交流，促進在法律及爭議解決服務方面的合作。
訪問期間會與當地領導會面
林定國將率領代表團在上海出席滬港律師和企業的圓桌會議，並到訪上海司法部門和機構。在杭州期間，代表團會與浙江省法律界代表進行交流座談，以及參觀當地涉外法律機構。林定國亦將前赴南京，出席「江蘇——香港法商融合服務平台」揭牌儀式。在內地訪問期間，林定國將分別與當地領導會面。
林定國將於本月26日結束訪問返港。在他離港期間，律政司副司長張國鈞將署理律政司司長職務。
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