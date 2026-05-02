林定國再解「開放型安全」：人權自由非絕對　需平衡國家安全

律政司長林定國上月於「全民國家安全教育日」曾提及要實現「開放型安全」，需在國安和發展之間取得動態平衡。他今日（2日）表示，有關說法非個人想法，而是《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書的內容。



林定國強調，保持對外開放，為國際對香港的信心指標。他又指，尊重基本人權自由並非絕對，形容「不能太過頭」，以達到動態平衡。



保持對外開放、自由經濟 屬香港特色

林定國在電台節目上談到「開放型安全」，指有關言論是基於白皮書，而非個人想法。他表示，香港是一個國際城市，須保持對外開放、以及保持自由經濟，這屬香港特色，亦是國際對香港的信心指標，

你要保護自己，但是你沒理由在自己的房子裏，窗又封了，門又封死了，那只是困死自己而已」。 律政司司長林定國

不過他強調，要有維護國家安全的「底線思維」，尊重基本人權自由並非絕對，「不能太過頭」，而是要達到動態平衡。

不因維護國安 摒棄海外法官

現時香港有6名海外非常任法官，林定國重申這不會因維護國家安全有所摒棄。他又指，香港容許海外人士擔任法官、容許其他地方的律師在有限情况下於本地執業，比許多「所謂開放的地方」更開放。