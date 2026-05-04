中東戰事｜廠商會：長途航線運費增最多一倍　企業難完全轉嫁成本

中東戰事未完結，廠商會會長盧金榮今天（4日）表示企業物流成本上升，舉例中、短途航線運費增加一成至三成，長途航線運費增加五成至一倍，成本難完全轉嫁，最終令企業利潤減少。 他又指，除了保險及燃油附加費增加，石油、化工等原材料價格上升一至三成。交付期亦受船期不穩而推遲兩至三周，廠商資金回籠減慢，企業壓力上升。



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盧金榮出席傳媒午宴時又表示，廠商會推出「企業出海策劃師」服務，為有意拓展海外市場的內地企業，配對專屬人員度身制定出海路線圖，在港營運支援、綠色轉型部署、產品檢測與國際認證、技術升級轉化、品牌策略與市場推廣，以至銷售網絡拓展等全流程支援等。

盧金榮相信，香港在國家擴大對外開放、推動企業「走出去」 的進程中，肩負著不可或缺的關鍵角色。（潘耀昇攝）

他相信，香港在國家擴大對外開放、推動企業「走出去」 的進程中，肩負著不可或缺的關鍵角色。廠商會既有責任，也具備獨特優勢，協助香港加強「出海平台」功能，為國家發展貢獻力量。