馬時亨：應視中東戰事為機遇　貿發局推「出海全球通」或增辦事處

撰文：洪戩昊
出版：更新：

貿易發展局上周推出「出海全球通」，協助內地企業對接本港專業服務供應商。貿發局主席馬時亨今日（19日）在電台節目指，當內地公司「出海」時，可依靠本港的金融、驗證等專業服務支援，對本港來說很有益處。 他又指，未來或會「升格」或於更多地方設辦事處，惟資源有限，須「有戰略性地開」。

提到伊朗戰事對本港的影響，馬時亨指中東佔整體貿易總額比例較少，所以影響有限，但認為中東局勢增加不確定性，香港應該轉危為機，將現時局勢視為機遇，吸引更多資金、人才來港，以鞏固金融中心地位。他又認為，對於油價高企、物流成本升高，本港中小企應「自己要有盤算」相關成本，貿發局能幫助「開源」，但「節流」要企業自己負責。

貿發局主席馬時亨。（資料圖片／政府提供）

貿發局日前推出「出海全球通」，以轄下在全球的51個辦事處，為內地企業到外地發展，提供支援服務。馬時亨在商業電台節目《政好星期天》指，內地近20多年的改變很大，高鐵發展位居全球首位、電動車發展亦超越美國，認為未來數十年均屬「出海」時期，形容有無限商機。他表示，社會各界要迎接這個新浪潮、不能守株待兔，應思考如何配合內地企業，發揮本港優勢。

馬時亨又表示，若將來與中亞國家貿易更加緊密，可能會將當時顧問「升格」或於更多地方設辦事處，惟資源有限，須「有戰略性地開」，又認為貿發局亦應考慮在非洲設辦事處。他舉例指，現時本港與美國的生意減少，已要求在美國投放多些資源在南美，「不要只做北美」。

中小企應有「自己盤算」應對油價等成本升高

談及中東局勢，馬時亨指部分政客令世界不確定性增加，影響潛在投資者的信心，對全球經濟前景肯定有負面影響。雖然香港與中東的貿易近年有所上升，但仍佔整體貿易總額比例較少，所以影響有限。他認為，現時中東部分地區「飛彈橫飛」，香港更為穩定，應將中東情况視為機遇，吸納更多資金和人才。

對於戰事導致油價高企、物流成本升高，馬時亨認為，本港中小企應「自己要有盤算」由此產生的成本壓力，貿發局角色能幫助「開源」，但「節流」要企業自己負責。

中藥材貿易平台成立　冀藉香港檢測認證促中藥材交易標準化助出海珠港攜手共築商貿新通道 助珠企藉港優勢「出海」60 科企參展美國消費電子展　科技園貿發局助攻出海拓商機馬時亨：貿發局「出海全球通」服務下月中啟動　助內地企業出海馬時亨回顧香港60年　憶許冠文所言：每次啲人睇衰香港，香港就掂
貿易發展局
馬時亨