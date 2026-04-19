馬時亨：應視中東戰事為機遇　貿發局推「出海全球通」或增辦事處

貿易發展局上周推出「出海全球通」，協助內地企業對接本港專業服務供應商。貿發局主席馬時亨今日（19日）在電台節目指，當內地公司「出海」時，可依靠本港的金融、驗證等專業服務支援，對本港來說很有益處。 他又指，未來或會「升格」或於更多地方設辦事處，惟資源有限，須「有戰略性地開」。



提到伊朗戰事對本港的影響，馬時亨指中東佔整體貿易總額比例較少，所以影響有限，但認為中東局勢增加不確定性，香港應該轉危為機，將現時局勢視為機遇，吸引更多資金、人才來港，以鞏固金融中心地位。他又認為，對於油價高企、物流成本升高，本港中小企應「自己要有盤算」相關成本，貿發局能幫助「開源」，但「節流」要企業自己負責。



貿發局主席馬時亨。（資料圖片／政府提供）

貿發局日前推出「出海全球通」，以轄下在全球的51個辦事處，為內地企業到外地發展，提供支援服務。馬時亨在商業電台節目《政好星期天》指，內地近20多年的改變很大，高鐵發展位居全球首位、電動車發展亦超越美國，認為未來數十年均屬「出海」時期，形容有無限商機。他表示，社會各界要迎接這個新浪潮、不能守株待兔，應思考如何配合內地企業，發揮本港優勢。

馬時亨又表示，若將來與中亞國家貿易更加緊密，可能會將當時顧問「升格」或於更多地方設辦事處，惟資源有限，須「有戰略性地開」，又認為貿發局亦應考慮在非洲設辦事處。他舉例指，現時本港與美國的生意減少，已要求在美國投放多些資源在南美，「不要只做北美」。

中小企應有「自己盤算」應對油價等成本升高

談及中東局勢，馬時亨指部分政客令世界不確定性增加，影響潛在投資者的信心，對全球經濟前景肯定有負面影響。雖然香港與中東的貿易近年有所上升，但仍佔整體貿易總額比例較少，所以影響有限。他認為，現時中東部分地區「飛彈橫飛」，香港更為穩定，應將中東情况視為機遇，吸納更多資金和人才。

對於戰事導致油價高企、物流成本升高，馬時亨認為，本港中小企應「自己要有盤算」由此產生的成本壓力，貿發局角色能幫助「開源」，但「節流」要企業自己負責。