勞動節公眾假期連同周六日兩天放假，不少人離港外遊。立法會前議員、實政圓桌召集人田北辰也不例外，不過他昨晚（3日）回港時遇上不快事情。事緣當時香港機場傾盆大雨，他不滿香港航空安排讓乘客落地的機動樓梯無上蓋，接駁去取行李的巴士停泊不近樓梯，至落機時才派發雨衣。田北辰提三點改進建議，又直言「三跑用咗千幾億去起，而家成個香港機場越嚟越蓬勃，我係非常之開心，但係機場嘅配套一定要做足，唔係嘅話就會變成國際笑話。」



田北辰港航落機不滿「無瓦遮頭」淋雨，接駁巴士不泊近上客促檢討。（田北辰FB）

田北辰港航落機不滿「無瓦遮頭」淋雨，接駁巴士不泊近上客促檢討。（田北辰FB）

田北辰港航落機不滿「無瓦遮頭」淋雨，接駁巴士不泊近上客促檢討。（田北辰FB）

田北辰：樓梯點解唔可以有蓋、點解巴士唔泊埋啲

田北辰希望飛機上長期儲存防雨褸，「未落機前早啲派定，起碼等啲小朋友着好咗先」，令乘客準備充足才下機。他又指，外國機場配備有瓦遮頭的樓梯車，香港因為經常打風，出於安全考慮不使用。

田北辰港航落機不滿「無瓦遮頭」淋雨，接駁巴士不泊近上客促檢討。（田北辰FB）

不過，田北辰質疑「點解唔可以有蓋冇蓋都預備定，大雨冇颱風好似尋晚咁咪唔使咁樣衰囉」，又指科技發達，希望有一個全天候的解決方法。接駁巴士方面，田北辰不滿：

同埋明知咁大雨，點解啲巴士唔可以泊埋啲啲呢？ 田北辰

田北辰（廖雁雄攝）

不過，田北辰今次言論引起有網民留言形容他「啲有錢人真係零舍唔同，去玩搭飛機淋咗幾粒雨就發甫士投訴無瓦遮頭」；亦有自稱機場基層員工，表示「紅色閃電警告」是機場最高級別閃電警告，「基於安全及守則規定，期間不能安排乘客落機」。