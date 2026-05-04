田北辰返港落機淋雨　投訴「無瓦遮頭」　機管局：有蓋樓梯車較少

坐飛機遇到非接駁航橋的情況，乘客要在停機坪落機，落樓梯車再坐接駁巴士才到航廈（或是坐接駁巴士再行樓梯車上機），難免不便，若遇到天雨則更為狼狽。前立法會議員田北辰周日（3日，昨晚）外遊後返港，就遇到上述情況，他不滿所乘的香港航空，安排讓乘客落地的機動樓梯車無上蓋，接駁去取行李的巴士停泊不近樓梯車，至落機時才派發雨衣。



機管局發言人表示，沒有上蓋的樓梯車於颱風之下使用會較有上蓋更為安全。但有上蓋的樓梯車數量較少， 為應對雨季來臨，機管局早前已訂購9部全新樓梯車，正為新的樓梯車安裝上蓋，預計可於本月內完成並投入使用。



前立法會議員田北辰周日（3日）外遊後返港，落機時遇到大雨，需行無蓋的樓梯轉搭接駁巴士，十分狼狽。（田北辰 Facebook 圖片）

前立法會議員田北辰周日（3日）外遊後返港，落機時遇到大雨，需行無蓋的樓梯轉搭接駁巴士，在機上拍片講述情況。（田北辰 Facebook 圖片）

田：航空公司派防雨披肩 接駁巴士「泊得老咁遠」 不少人淋濕

田北辰在社交網站發文指，周日從越南峴港搭飛機回港，降落時遇到大雨，不巧般機非停泊在接駁橋往航廈的泊位，而是停在空曠泊位，落機需行樓梯車，再坐接駁巴士。

雖然航空公司已向乘客提供防雨披肩，但因為臨落機才派發，最終很少人使用，在接駁巴士「泊得老咁遠」情況下，不少人都慘成「落湯雞」，甚為狼狽。田北辰又指，當日飛機停定後，旅客等了10分鐘才能落機。

田北辰質疑為何不使用連蓋樓梯車、巴士泊近一些

田北辰質疑航空公司為何不在航班長期儲存雨褸提早派發預乘客，又質疑為何下雨時不使用連蓋樓梯車，又問到：「明知咁大雨，點解啲巴士唔可以泊埋啲啲呢？」

他指，雖然機場第三跑道落成後香港機場發展蓬勃，但配套亦要做足，否則將淪為國際笑話，期望機場與航空公司改善。據其上載的影片，當日田北辰乘搭的為香港航空航班。

2021年中，機管局曾指已購入連蓋的機場客梯，並投入服務。（機管局 Facebook 圖片）

2021年中，機管局曾指已購入連蓋的機場客梯，並會投入服務。（機管局 Facebook 圖片）

機管局：航機抵港時紅色閃電警告 停機坪戶外作業暫停4分鐘

翻查機管局社交網站，2021年中，機管局曾指已購入連蓋的機場客梯，並會投入服務。機管局發言人回覆《香港01》查詢表示，周日晚田北辰所乘的港航航班到達停機位後4分鐘，樓梯車便已到場。

惟同一時間，機場中央控制中心發出機場最高級別的紅色閃電（紅閃）警告，按指引所有停機坪戶外作業要即時暫停。「紅閃」持續大約四分鐘後解除，停機坪恢復運作兩分鐘後，三架巴士已在飛機旁候命，讓旅客陸續上車。

接駁巴士停泊有限制 與樓梯車距離大約3米

發言人又指，接駁巴士停泊的位置，受到該停機位實際位置的限制，未能靠泊於樓梯車旁邊； 當時巴士與樓梯車距離大約3米。機管局會再檢視停機坪巴士停泊的位置，及進入停機位的路線，以盡量停靠樓梯車旁邊。

機管局早前已訂購9部全新樓梯車 正安裝上蓋

至於樓梯車，機管局指，沒有上蓋的樓梯車於颱風之下使用會較有上蓋更為安全。但有上蓋的樓梯車數量較少， 為應對雨季來臨，機管局早前已訂購9部全新樓梯車，正為新的樓梯車安裝上蓋，預計可於5月內完成並投入使用，將有助應對雨季來臨前停機坪的旅客上落機服務。