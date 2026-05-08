北都｜林健鋒下月起出任洪水橋產業園公司董事局主席　任期三年

發展局今日（8日）公布，經獲行政長官批准，委任行會成員林健鋒為洪水橋產業園公司董事局主席，任期3年，今年6月1日生效。政府並分別委任5名官方及非官方董事，官方董事為發展局局長甯漢豪、財經事務及庫務局局長許正宇、商務及經濟發展局局長丘應樺、創新科技及工業局局長孫東及運輸及物流局局長陳美寶；5名非官方董事則為盧金榮、陳祖恒、韋志成、黃克強及王健華。



發展局今日（8日）公布，經獲行政長官批准，委任行會成員林健鋒為洪水橋產業園公司董事局主席，任期3年，今年6月1日生效。（王海圖攝）

5名官方董事為發展局局長甯漢豪、財經事務及庫務局局長許正宇、商務及經濟發展局局長丘應樺、創新科技及工業局局長孫東及運輸及物流局局長陳美寶；5名非官方董事則為中華廠商會會長盧金榮、紡織及製衣界立法會議員陳祖恒、前市區重建局行政總監韋志成、科技園前行政總裁黃克強，及特許公認會計師公會香港分會稅務委員會聯席主席王健華。

發展局局長甯漢豪表示，林健鋒擁有公共服務及行政管理經驗，亦具有廣泛的工商網絡，能有效帶領公司招攬高增值製造商落戶洪水橋，帶來技術、就業和經濟產值。其他獲委任的非官方董事具備新型工業、創科、工程和財經等背景和經驗，有助公司廣納政府以外的專業意見，而政府亦會透過官方董事直接參與公司的重大決策。

她續指，目前北都發展已進入實質建設和企業導入的關鍵階段，成立政府全資擁有的公司是政府以多元模式驅動北都產業發展的其中一項工具，而其中的洪水橋產業園公司將負責發展和營運洪水橋23公頃產業用地。

洪水橋產業園公司由政府透過財政司司長法團全資擁有，行政會議已批准將洪水橋23公頃產業用地以象徵式地價批予該公司。發展局指將尋求立法會批准，向該公司注資100億元，亦會盡快完成行政總裁招聘程序，以讓公司年中開始運作。