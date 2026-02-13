體育爭議解決先導計劃網上平台今啓用　即日起接受調解及仲裁申請

律政司今日（13日）公布，體育爭議解決先導計劃下的指定體育爭議解決網上平台正式啓用，即日起接受有關體育爭議的調解及仲裁申請。



先導計劃由亞非法協香港區域仲裁中心管理，一邦國際網上仲調中心負責提供營辦先導計劃所需的科技基建及綫上技術支援。計劃已設立調解員和仲裁員名冊，共有53名調解員和43名仲裁員，涵蓋本地法律界和體育界及來自23個司法管轄區的專業爭議解決從業員，包括具備國際體育調解和仲裁經驗的專家。

線上平台提供數碼簡化流程，讓運動員、教練、體育機構等可毋須訴諸法院解決體育爭議，包括選拔資格、紀律處分、贊助合約或球員轉會等。用戶可過線上系統提交申索、證據、上載文件、進行聆訊，並可在合資格個案中申請政府資助。

先導計劃採用「先調解、後仲裁」原則。所有案件均先由中立的調解員協助當事人以調解方式處理，協助雙方尋求共識，以維護體育關係與促進和解。如果未能達成和解，則案件可進入仲裁程序，由仲裁員作出具約束力的裁決。

亞非法協香港區域仲裁中心主任、立法會議員陳曉峰指，平台各流程均以安全加密保障資料機密，方便用戶隨時隨地處理糾紛。同時，平台操作簡易，即使無法律背景也可輕鬆啟動程序，目標是讓體育界在面對爭議時，能更快、更專業、更可負擔地獲得協助。

律政司副司長兼體育爭議解決諮詢委員會主席張國鈞說，國際多元背景的爭議解決人才庫，將有助香港發展為區域乃至國際體育爭議解決樞紐，鞏固本港作為亞太區領先的國際法律及爭議解決服務中心。律政司稱，將聯同亞非法協及其他持分者，舉辦一系列宣傳及人才能力建設活動。

港協暨奧委會副會長、立法會議員霍啟剛則表示，過去有部分體育總會在處理爭議時，不得不將案件提交至位於瑞士的國際體育仲裁院，耗費大量時間與資源，對雙方來說都是極大的消耗。網上解決平台正正能解決時間長、地點遠、成本高的缺點。