宏福苑｜大律師公會倡「圍標」嚴重反競爭行為刑事化　最重囚7年

大埔宏福苑大火災揭示舊樓大維修存在已久的「圍標」問題。大律師公會主席毛樂禮接受《香港01》專訪時建議修訂《競爭條例》，將「圍標」等嚴重反競爭行為刑事化，採用「雙軌制」即民事及刑事方式規管，建議最高刑罰為監禁7年及罰款。



長遠安置方案中，政府有機會訂立專門法例收回宏福苑所有業權。被問到會否與《基本法》保障私有財產的條文有衝突，毛樂禮指一般而言交易需要「你情我願」，但仍有個別情況，非永遠都要「你情我願」。



宏福苑火災後 大律師公會設小組研究修例

政府就宏福苑火災成立的獨立委員會，其中一個職能是檢視現行法律規管及懲罰是否足夠。大律師公會早前成立專責小組，研究建築法、工程及安全法；競爭法；樓宇管理、業主立案法團法；刑事法，冀為獨立委員會提供意見。

倡「圍標」或「瓜分市場」等行為刑事化

毛樂禮表示，現時違反《競爭條例》只能訴諸民事訴訟，主要針對企業。假如有董事、職員牽涉在內，只可透過罰款方式處理，並不能處以監禁。大律師公會的小組初步建議可參考《證券及期貨條例》修訂《競爭條例》，將嚴重的反競爭行為，如「圍標」或「瓜分市場」等行刑事化，以「雙軌制」，即民事及刑事方式，規管嚴重的反競爭行為。

毛樂禮解釋，採用「雙軌制」是希望修例後，可以繼續訴諸民事訴訟，維持現有條例所能發揮的功能，並在適當的情況下，可作出刑事檢控。他又稱，只建議針對嚴重反競爭行為刑事化，是考慮到如果改動範疇太大，或會拖慢修訂工作，又相信社會對嚴重的反競爭行為刑事化有共識。

罰則方面，公會建議最高可判處監禁7年及罰款，日後可以按情況再檢討。至於詳細報告內容，則會留待獨立委員會，完成所有工作後才會公布。

宏福苑收購業權 毛樂禮：交易並非永遠都「你情我願」

政府早前向宏福苑居民提出收購建議。財政司副司長黃偉綸表示，如果有業主堅持不接受收購建議，不排除稍後需要通過立法方式、特別立一條法例收回餘下業權。

問及訂立專門法例收回業權，會否與《基本法》第105條保護私有財產權利有衝突？毛樂禮表示，香港實行資本主義制度，一般而言交易是在「你情我願」下進行。不過個別情況仍可強制少數人，在不願意的情況下放棄業權，概念上非永遠都要「你情我願」，上市公司私有化正為例子之一，惟強調法庭會做好把關工作。

毛樂禮：居民對宏福苑有感情 期望政府一併考慮

毛樂禮補充，即使通過專門法例收回業權，在《基本法》105條下，政府仍然需要向受影響的市民提供市價的補償。他續稱，宏福苑不是股票這類身外物，居民對宏福苑會有感情，期望政府處理時可一併會考慮。

至於會否有面對司法覆核風險，毛樂禮指，香港法庭有權確保所有本地法例，都要跟隨基本法的要求，原則上所有事情如果出現違憲情況，便可能面對司法覆核。不過他坦言，現階段談論能否成功，言之尚早。

大律師公會主席毛樂禮接受《香港01》專訪。(夏家朗攝）

賣單位影響索償？ 毛樂禮：人身傷害個案未必不可追討

倘居民賣出單位，會否影響日後居民索償的權利，毛樂禮表示，一般而言賣出單位後，與業權相關的權利都可能會出售予買家，惟需要視乎合約條文內容而定。至於涉及人身傷害的問題，則未必會因賣出單位而不可追討。

他續指，居民是否向政府出售業權屬個人決定，但提醒要留意合同是用於出售單位，抑或屬較闊的和解協議，要留意細節。