宏福苑火災｜無官員致歉　江玉歡：問責須及時　遲來公義是不公義

大埔宏福苑火災發生至今逾5個月，168人喪生，未有政府官員道歉、為事件問責。反觀內地，湖南長沙煙花廠爆炸後一日，長沙市委市政府已公開道歉，並指感到「極為痛心、無比自責」。



前立法會議員江玉歡指出，聽證會揭示各部門的疏漏，形容相關部門「個個都係將嗰堆垃圾搬去人哋門口」。她指出，需要負責為事件負責的人不只承建商，認為遲來的公義便是不公義，政府無需等聽證會結束才將涉事公務員問責，否則對盡忠職守的人不公平。



大埔宏福苑去年11月發生五級火。（資料圖片/夏家朗攝）

大埔宏福苑五級火第一個晚上。（資料圖片/夏家朗攝）

宏福苑在去年11月發生五級火，導致168人死亡，七幢大廈焚毀。事件至今已過去逾5個月，未有政府官員道歉。就著政府對宏福苑火災一事的後續處理，江玉歡認為，問責更為重要，「如果佢道咗歉唔問責仲死，口惠而實不至。」

前立法會議員江玉歡（資料圖片/歐嘉樂攝）

江玉歡指出，政府需等待聽證會結束後，才一次過處理問題的做法「有好有壞」，但認為聽證會中部份部門的問題顯而易見，她以居民的投訴「無人理」為例，「今次事件好明顯就係，當中係部門之間一定係有疏漏，嗰統籌真係做得唔好」。她續指，聽證會展示各部門互相推卸責任，明顯是官僚系統上的嚴重問題，形容是「個個都係將嗰堆垃圾搬去人哋門口」。

江玉歡表示，政府要解決各部門之間合作的問題是今後的事，她以私人機構的員工若犯錯或會被即時解僱為例，指若政府遲遲不能將有關官員問責，便是遲來的公義，等於不公義，「有啲嘢佢哋自己都喺個聽證會度承認咗，或者好明顯有啲疏漏，咁點解要等到個聽證會...... 佢每個月都拎緊糧㗎，如果政府你話到明呢樣嘢喺世紀嘅大事...... 咁唔係應該要立即去處理㗎咩，仲等？」

5月4日，宏福苑宏泰閣和宏盛閣的居民及親友上樓執拾。（湯致遠攝）

江玉歡續指，公務員的獎罰制度應要分明，否則對盡忠職守的人不公平，影響市民大眾對公務員的觀感。

至於宏福苑居民第一輪上樓剛剛結束，她批評政府僅結予災民3小時的執拾時間太少，認為政府應思考如何讓災民有尊嚴，「叫你去廁所，限你15秒出返嚟，你會有尊嚴咩？冇呀嘛！」