宏福苑聽證會暫告一段落　居民稱如治療　悉部門千瘡百孔不再委屈

大埔宏福苑獨立委員會自3月起舉行聽證會，密集舉行了24日，來到周五（8日）終告一段落。主席陸啟康稱審視宏福苑大火成因、監管制度是否有效的工作「進度良好」，下一輪將在6月下旬展開，將會處理全港大維修涉不當行為的部份，意味着與大火有關的證據，可能大部份已經披露。



三位每場都親身到中環展城館旁聽的居民及遺屬，聽足二十多日，有何感受？有遺屬指出尚有多名人物未有作供，留有遺憾，認為「唔搵曬所有關鍵人物，都係唔清楚真相」。另有居民形容聽證會猶如一場「認知行為治療」，得悉制度千瘡百孔後，亦不再委屈，盼委員會還原事件、查找真相，「死都死得明明白白⋯⋯起碼知道當時點死、死係咩人手上。」會上披露的內容，距離真相有多遠？



大埔宏福苑獨立委員會自3月起舉行聽證會。（資料圖片／黃寶瑩攝）

多名宏福苑居民、遺屬到場旁聽，包括（左一）早前作供的李國鴻。（湯致遠攝）

遺屬：聽證會只交代七成疑問 盼傳召黃碧嬌等人否則真相未明

幾乎每場都有旁聽的李國鴻，大火前已很關心大維修情況，曾經與其他居民向部門作投訴。大火期間，其母和兩外傭罹難，他曾在聽證會作供。他形容首四輪聽證會「不過不失」，認為目前只交代七成疑問，進度不算良好，仍有遺憾。他點名多位關鍵人物未有作供，包括時任大埔區議員黃碧嬌、宏業董事侯華建、鴻毅董事黃俠然、以及前法團主席鄧國權，更質疑委員會「唔係個個敢查」。他舉例，好奇鄧國權是否知悉工程合約有很多不合理之處，「（合約）一塌糊塗 、巧立名目咁攞錢」，亦有授權票問題未解決。

他期望6月再召開聽證會時，將會傳召該批人作供，盼獨立委員會可升格成獨立調查委員會，利用法定權力傳召證人。他希望找出真相，惟聽證會尚未完結，「講唔實可唔可以搵到」，如果「唔搵曬所有關鍵人物，都係唔清楚真相」。

居於宏盛閣的居民何女士批證政府證人、尤其ICU人員不斷推卸責任，「踢嚟踢去，踼到無雷公咁遠」。（任葆穎攝）

居民稱聽證會如「治療」不再委屈：起碼知點死、死係咩人手上

居於宏昌閣的居民張女士時常旁聽，她認為聽證會解答了很多疑問，形容是一場「認知行為治療」。她憶述，大火後坊間對於大維修有很多不明不白，居民承受很大創傷，直至聽證會披露更多細節，她批評政府部門、社會制度「千瘡百孔」，當愈多人知道真相，自己亦不再委屈，「唔會有人指責係你哋（居民）無管理好自己嘅嘢，你哋係抵死」。

「執法者都唔知自己點執法，係好恐怖嘅一件事。」她說仍然希望在香港生活，期盼各政府部門改革，負應有態度，又說：「無人想燒間屋嚟控訴社會，除非走投無路，否則都唔會以死控訴」。她盼望委員會還原事件、查找真相，「死都死得明明白白⋯⋯起碼知道當時點死、死係咩人手上。」

居民批評政府證人推卸：踢到無雷公咁遠

居於宏盛閣的居民何女士同樣不缺席聽證會，她批評政府證人、尤其ICU人員不斷推卸責任，「踢嚟踢去，踼到無雷公咁遠」，又不滿說「ICU不如摺咗佢⋯⋯成個香港政府出咗問題，但好似無人重視緊呢樣嘢。」她說，目前仍然未知道真相，仍有待涉事方提交報告，查找真正起火原因。即使愈來愈多人作供，亦可能有事實被掩蓋，希望證人憑良心作供。

她又認為，早應成立獨立委員會，但現時委員會沒交代會否「升格」，似乎不打算做。她指，宏業未有作供，又批評「黃碧嬌𠵱家大搖大擺，行出嚟都係咁，唔覺得有問題。」

獨立委員會主席、法官陸啟康。（湯致遠攝）

陸啟康稱進度良好 下輪聽證會6月中下旬進行

獨立委員會主席陸啟康稱，委員會的首個職權範疇、即審視宏福苑大火成因、監管制度是否有效的工作已完成，稱進度超乎預期地良好。下輪聽證是將於6月中下旬進行，審視全港大維修有否不當行為。檢視宏福着大火的部份，正待專家報告及政府最終報告，不少政府部門已作供完畢。