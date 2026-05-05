議員總動員母親節落區接觸市民 打卡製作彩蛋放上網｜政壇諸事町
撰文：潘耀昇
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新人事新風格，直選議員出身的立法會主席李慧琼上場後，已表明議員要多「落區」，深入了解民心民情。本周日（10日）母親節將有新活動，《香港01》獲悉，李慧琼呼籲議員當天早上總動員「落區」或到辦事處接觸市民，拍照或短片放到社交媒體，供製作母親節彩蛋。她都會見記者簡報議會工作，包括議員開設各個辦事處的最新情況。
母親節當天，李慧琼將與兩位議會總協調人陳振英及吳秋北「落區」。她呼籲議員本周或母親節一同「落區」，可以去所屬服務的選區，或者到所屬界別在地區的議員辦事處接觸市民。期間，要拍照或拍片放到社交平台。議員亦可將照片或短片在當天中午前發給秘書處，會製作「彩蛋」上載至立法會網站。
當天中午前，李慧琼聯同12名協調團隊成員會在地區見傳媒，除了簡報議會工作，以及各議員辦事處的開設情況，亦希望藉此呼籲市民下載立法會流動應用程式，接收會議安排、議員聯絡方式等立法會資訊。
當天，預料參與的包括民建聯陳克勤、經民聯吳永嘉、工聯會吳秋北、自由黨邵家輝、新民黨陳家珮；選委界隊長梁美芬、陳紹雄、姚柏良；功能組別隊長邵家輝、李惟宏；地區直選隊長周浩鼎、楊永杰。期間，眾人會向市民派小禮物。
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