大律師公會赴檳城國際訟辯會議　副主席薛日華：訟辯協助法院裁決

第五屆「國際訟辯培訓學會」 (IATC) 國際會議一連三日 (1日至3日) 在馬來西亞的檳城喬治市舉行，吸引全球超過300位來自不同司法管轄區的法律界精英包括法官、大律師參與。香港大律師公會副主席薛日華在其中一場討論環節發言時表示，大律師的訟辯技巧旨在協助法院作出正確裁決，所以務必保持客觀、同時具有同理心及能夠引起共鳴。



第五屆「國際訟辯培訓學會」 (IATC) 國際會議一連三日 (1日至3日) 在馬來西亞的檳城喬治市舉行，吸引全球超過300位來自不同司法管轄區的法律界精英包括法官、大律師參與。（大律師公會）

薛日華：訟辯必須客觀

今年會議主題是「訟辯的藝術」，參與的法官、大律師等分別來自馬來西亞、南非、澳洲、英國、新西蘭、愛爾蘭、蘇格蘭及香港，討論共同關心的訟辯議題及如何提升法律執業者的訟辯能力。

第五屆「國際訟辯培訓學會」 (IATC) 國際會議一連三日 (1日至3日) 在馬來西亞的檳城喬治市舉行，吸引全球超過300位來自不同司法管轄區的法律界精英包括法官、大律師參與。圖為大律師公會副主席薛日華。（大律師公會）

薛日華在一場主題為《描述充滿挑戰的故事——道德及務實的具說服力敍述》的分組討論發言，薛日華強調，大律師在發揮訟辯技巧時，必須全力以赴，但不宜過度演譯。她指訟辯要客觀、中立、具同理心、當中發揮的情感能夠引起共鳴，那才能協助法院。

第五屆「國際訟辯培訓學會」 (IATC) 國際會議一連三日 (1日至3日) 在馬來西亞的檳城喬治市舉行，吸引全球超過300位來自不同司法管轄區的法律界精英包括法官、大律師參與。圖為法官霍兆剛。（大律師公會）

第五屆「國際訟辯培訓學會」 (IATC) 國際會議一連三日 (1日至3日) 在馬來西亞的檳城喬治市舉行，吸引全球超過300位來自不同司法管轄區的法律界精英包括法官、大律師參與。圖為法官高浩文。（大律師公會）

霍兆剛、 高浩文、高麗莎法官出席

會議其他的分組討論主題，還包括《在生成式人工智能時代下律師的批判思維》、《不斷改變的專家證據景觀》。香港大律師公會是本次會議的銀贊助人；出席者還包括香港終審法院常任法官霍兆剛、 「國際訟辯培訓學會」的多位行政委員會委員：香港高等法院原訟法庭法官高浩文、區域法院法官高麗莎、資深大律師張天任、大律師霍健明。香港大律師公會前主席林孟達、資深大律師祈志、資深大律師潘熙、香港大律師公會名譽秘書王永愷也參與支持。法官霍兆剛、高浩文及資深大律師張天任也有在會議中發言。

第五屆「國際訟辯培訓學會」 (IATC) 國際會議一連三日 (1日至3日) 在馬來西亞的檳城喬治市舉行，吸引全球超過300位來自不同司法管轄區的法律界精英包括法官、大律師參與。圖為資深大律師張天任。（大律師公會）

「國際訟辯培訓學會」是在香港註冊成立的一個非牟利組織，由世界各地的聯屬大律師公會及來自法律界的贊助者，共同協助營運及出謀獻策，學會每兩年舉辦一次的國際會議是訟辯培訓界的盛事，過去先後在馬來西亞、北愛爾蘭、南非及香港召開，以提高訟辯水平及加強聯繫。