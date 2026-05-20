管浩鳴心痛宏福火揭部門千瘡百孔　憑良心料有官員問責｜政・直說

宏福苑火災獨立委員會點名多個部門缺失和推卸責任，其中，消防處一度稱工人違法吸煙、發泡膠封窗、後樓梯生口等火警隱患問題與消防處無關，及後才承認有權監管。 今屆立法會首次大會提出要問責的選委界立法會議員管浩鳴，接受《香港01》節目《政・直說》專訪時坦言，對聽證會揭示部門千瘡百孔的問題感到很心痛，「有啲部門應該係佢負責嘅嘢，但佢可以話唔知嘅，真係非常唔理想。災民有屋企人走咗嘅話，聽到會覺得點樣呢？」



管浩鳴參考內地及多地追責經驗，相信今次火災香港必然有官員要政治問責，舉例下屬有錯，司局長在政治上可能也要交代，很多方法處理追責，「如果唔係嘅話，大家良心上都過唔去。」



宏福苑火災獨立委員會點名多個部門卸責

「造成大型的災難都有不同因素，始終都有人要負責。」管浩鳴今年一月，在立法會討論宏福苑火災支援及重建方案時，罕有談及官員問責，表態支持特首李家超承諾徹查到底。當時，宏福苑火災獨立委員會未召開聽證會。隨著第四輪聽證會結束，揭示房屋局獨立審查組（ICU）、勞工處、消防處及屋宇署有缺失，並互相推卸責任。舉例居民投訴工人吸煙，勞工處16次巡視無發現，亦沒發禁煙令，消防處指投訴並非其職權範圍。杜淦堃形容，如果部門不承擔責任，相信投訴人很難再跟進。

選委界立法會議員管浩鳴接受《香港01》節目《政・直說》專訪。（梁鵬威攝）

選委界立法會議員管浩鳴接受《香港01》節目《政・直說》專訪與主持潘耀昇對談。（香港01相片）

管浩鳴心痛宏福火揭部門千瘡百孔 相信必有官員要問責

有啲部門可能應該係佢負責嘅嘢，但佢可以話唔知嘅，我諗真係非常唔理想。 管浩鳴

所有政府部門都曾說「不理想」會修例，沒觸及問責。管浩鳴在《香港01》節目《政・直說》表示，連月來的聽證會聽到很心痛，尤其是部門對其職責範疇事情不知情，「如果災民係有屋企人走咗嘅話，佢聽到會覺得點樣呢」，畢竟今次火災奪去160多條性命，目前仍處於尋找事實的階段，惟相信最後必然一定需要有官員要負責。

選委界立法會議員管浩鳴接受《香港01》節目《政・直說》專訪。（梁鵬威攝）

政府鐵板一塊辦事，總之按程序就得。我成日都講，香港程序絕對好公義，不過最後係咪真係代表公義呢，呢個可能我哋要檢討下。 管浩鳴

選委界立法會議員管浩鳴接受《香港01》節目《政・直說》專訪。（香港01相片）

我相信有一部分嘅官員的確一定要負責任，呢個係必然。 管浩鳴

官員負責的方式，管浩鳴從特首李家超雷厲風行的問責態度可見，相信包含行政問責及政治問題。行政問責方面，他認為要追究行政上有疏忽的官員，坦言聽證會揭示部門「千瘡百孔」，經一事長一智，惟今次教訓比較大。他說有機會動用新的部門首長責任制處理，「必須要有人出嚟承擔咗個責任」，舉例勒令退休，甚至參考南丫海難般追究刑事責任。

+ 3

選委界立法會議員管浩鳴接受《香港01》節目《政・直說》專訪與主持潘耀昇對談。（香港01相片）

管浩鳴料會政治及行政問責：如果唔係大家良心上都過唔去

政治問責方面，參考內地或者其他地方經驗，「根本就冇講一定係你做錯嘅，譬如司局長有錯誤，咁其實好難，因為你下面都有咁多層級」，但關鍵在於就整件事情在政治上要交代。

其實好多方法嘅，我相信點都要交代嘅。如果唔係嘅話，對普遍市民嚟講或者大家良心上都過唔去。 管浩鳴

其實好多方法嘅，我相信點都要交代嘅。如果唔係嘅話，對普遍市民嚟講或者大家良心上都過唔去。 管浩鳴