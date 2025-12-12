宏福苑大火｜陸啟康：獨立委員會調查方式「創新」　將設公開研訊

行政長官李家超今（12日）宣布，委任高等法院原訟法庭法官陸啟康擔任大埔宏福苑火災獨立委員會主席。陸啟康形容火災「深深刺痛我哋每一個香港人嘅心」，表示委員會工作涉及三大範疇，包括火勢迅速蔓延的原因；檢視大型樓宇維修工程安排；檢視現行法律、規管與懲罰是否足夠等，預期9個月內完成報告。



委員會將設公開研訊，政府提供的秘書處將支援向公眾發布信息、解說工作進度。委員會有需要時可向行政長官提出就某些事項按法例成立獨立調查委員會，陸啟康說是新的嘗試，感謝李家超給予足夠空間，「希望早日畀個答案大家」。



高等法院原訟法庭法官陸啟康擔任大埔宏福苑火災獨立委員會主席。（羅國輝攝）

陸啟康：火災刺痛每個港人的心

行政長官李家超下午宣布獨立委員會人選後，出任主席的陸啟康隨後會見傳媒。他表示周一於立法會換屆選舉以選管會主席身份會見傳媒後，這4天半接受了重要的任命，出任獨立委員會主席。他感謝行政長官的信任，他與擔任委員的行政會議成員陳健波及港鐵前主席歐陽伯權，十分明白宏福苑火災引起社會廣泛關注。

（火災）深深刺痛我哋每一個香港人嘅心，對於死傷者同埋佢哋家屬，以及失去家園嘅災民，我哋係致以深切嘅同情同慰問。 宏福苑火災獨立委員會主席陸啟康

調查聚焦三大範疇 助力政府改革

委員會未來9個月將聚焦三大範疇，包括起火與火勢迅速蔓延的原因；檢視大型樓宇維修工程安排；檢視現行法律、規管與懲罰是否足夠。委員會審視結果後，向行政長官提出建議，以助政府改革，防止類似事件再次發生。

委員會將邀請建築工程、物業管理、消防安全的專家提供意見。政府支援委員會成立秘書處，設有法律團隊及公共傳訊人員，讓委員會運作及進行能夠公開研訊，並充份支援委員會向公眾發布信息、解說工作進度。

可就部分事宜提出成立法定委員會 陸：新嘅嘗試

獨立委員會可向行政長官建議成立針對某些指定事項，按照香港法例第38章《調查委員會條例》成立法定調查委員會，李家超形容做法具彈性、先驅性、有效率。陸啟康表示曾與李家超研究及討論這個做法，認為是「新嘅嘗試去做調查嘅工作」，感謝李家超給予足夠空間。

呢個係一個創新嘅調查方式，但我覺得呢個方式值得喺今次呢個要調查咁多事件、咁多個範疇，我覺得我哋可以去嘗試，希望早日畀個答案大家。 宏福苑火災獨立委員會主席陸啟康

稱首度有主席調查前見記者 因事件備受關注

以往政府曾多次成立獨立調查委員會或其他相類似的委員會，陸啟康說這應該是第一次有主席在調查開始之前見記者，因為覺得事件備受公眾關注，覺得「都應該出嚟畀大家見一見」。

他稱自己既是委員會一員，同時也是法官，需要遵守有些原則以維持公平公正，基於事實作出裁斷，不可感情用事及有既定立場，「最好就像白紙一張」。他表示不會有問必答，以避免讓公眾覺得委員會有取態，並非故意逃避問題。他之後將減少面對媒體，有需要時為了避嫌將辭任選管會主席。