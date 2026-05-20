北都「住大啲」｜姚銘促增公屋人均面積　房屋局：正落實「封底」

特區政府大力發展的北部都會區，其住宅土地可以興建超過50萬個公私營房屋單位。新界北議員姚銘今日（5月20日）在立法會大會提出無立法效力議員議案，促請政府把北都公營房屋人均編配標準由現行7平方米（約75平方呎）提升至約10平方米（約107平方呎），並將九成半的按揭擔保安排，擴展至購買北都一手居屋單位的白表申請人。



房屋局副局長戴尚誠發言時表示，政府致力從各方面提升居民的幸福感，包括檢視出租及資助出售公營房屋的面積及增加面積較大的資助出售單位的比例。他又指出，房委會正落實2022年《施政報告》中公布新建資助出售單位面積「封底」的安排。



立法會議員姚銘。（直播截圖）

姚銘促編配標準由7平方米提高至10平方米

姚銘提出多項有關北都住宅房屋的建議，包括將北都公營房屋人均編配標準，由現時7平方米提升至約10平方米，並將提高人均面積納入香港首份五年規劃及《長遠房屋策略》，提供更多大面積公營房屋。至於推動私樓人均居住面積，他促請政府研究透過優惠賣地條款或地積比率獎勵，鼓勵私人發展商提供更大面積單位。

北都一手居屋單位申請方面，他希望將九成半的按揭擔保安排擴展至白表申請人，讓年輕家庭只需支付5%首期即可「上車」。

如果兩個人可以住三至四人單位，四個人可以住五至六人單位，咁嘅提升我就覺得（市民）真係住大咗啦。 立法會新界北議員姚銘

戴尚誠：2031至32年度落成公屋擬增10%室內面積

戴尚誠作開場發言時，感謝姚銘及提出修正議案的四名議員鄧銘心、梁文廣、黃浩明和梁子穎。他表示，北都未來10年期內將提供約15萬個出租及資助出售公營房屋單位，當中四成為資助出售房屋；除了全力增加出租及資助出售公營房屋供應，房屋局亦一直致力從各方面提升居民的幸福感，包括檢視出租及資助出售公營房屋的面積，增加面積較大的資助出售單位的比例，以及優化居住環境質素。

房屋局副局長戴尚誠。（直播截圖）

戴尚誠稱，為了讓市民住得更寬敞一些，房委會正落實2022年《施政報告》中公布新建資助出售單位面積「封底」的安排：所有於2026至27年度起落成的資助出售單位，一般實用面積不會少於26平方米。出租公屋方面，除了最小的一至二人單位外，所有新落成出租公屋的室內樓面面積不會少於21平方米，即約相等於實用面積26平方米的「封底」安排。

此外，房委會會在整體公營房屋供應量不變的情況下，計劃在2031至32年度起落成的公營房屋項目，包括在北都規劃中的項目，不論是出租或資助出售單位，均在可行的情況下落實增加單位室內樓面面積約10%的安排。

甯漢豪：政府以平均面積安排土地供應 因單位人數難掌握

發展局局長甯漢豪作開場發言時則指出，現時全港家庭住戶的人均居所樓面面積中位數是16平方米，政府在規劃居住空間、以至安排住宅土地供應時，是用單位平均面積去部署，而非人均面積，「因為我哋難以掌握一個單位的居住人數」。

發展局局長甯漢豪。（直播截圖）

甯漢豪又指，2021年，政府在《香港2030+》報告，提出住宅單位平均面積增加10%至20%的假設，這一假設以私樓平均總樓面面積75平米、公營房屋平均總樓面面積50平米為基準。

至於住宅項目的建設，她指，政府在2022年初已經要求所有政府賣地的項目、鐵路物業項目、市區重建項目及私人發展商的換地及地契修訂申請，每個單位實用面積最低26平方米。至於會否提升這個最低標準，就要考慮市民負擔能力、發展商預期回報率等因素。

黃浩明建議放寬地積比 以免延長公屋輪候時間

提出修正案的地產及建造界議員黃浩明指，國家「十五五規劃」綱要明確提出「推動房地產高質量發展」和「實現更高水平住有所居」，香港作為國家發展的重要一員，特區政府應主動對接國家政策，致力改善市民的居住環境，正視香港居住空間小的問題。

立法會議員黃浩明。（直播截圖）

黃浩明上月初曾在報章發表文章，提出增加北都公營房屋人均居住面積。他引述政府2023年一條關於交椅洲人工島的宣傳片指，香港人均居住面積中位數約170平方呎，與《香港2030+》中提出的215至237平方呎目標存在差距；而宣傳片中提及上海、新加坡、深圳的人均居住面積，分別為260、270、300平方呎，全部均遠高於香港，足見香港人的居住空間十分狹窄。

黃浩明認同提升人均居住面積並非一朝一夕，對於改動或引發延長公屋輪候時間的擔心，他促請政府善用「組裝合成」建築法等新興建築技術，並適度放寛北都公屋地積比率發展參數，由近年新公屋地積比率可達約8倍，考慮再提升10%亦至8.8倍。

議案辯論仍未完成，將於明早繼續進行。

民建聯新界北議員姚銘提出議員議案，促請政府提高北都人均居住面積。（資料圖片／楊凱力攝）