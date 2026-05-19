北都｜姚銘促政府增區內人均居住面積　2人公屋戶試行編配3人單位

立法會明日（20日）將舉行大會，其中議程包括要求在北部都會區增加人均居住面積的議員法案。提出議案的民建聯姚銘形容，是要提醒政府早年的《2030+ 》研究的承諾，又認為現時已具備條件做到。他又提到，現時2人公屋戶實際上與單身人士居於同一房型，「如果兩個人可以住三至四人單位，四個人可以住五至六人單位，咁嘅提升我就覺得（市民）真係住大咗啦。」



民建聯新界北議員姚銘提出議員議案，促請政府提高北都人均居住面積。（資料圖片／楊凱力攝）

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姚銘：《香港2030+》報告以單位平均面積增10%至20%作假設

立法會新界北議員姚銘提出《提高北部都會區人均居住面積，構建宜居幸福北都》議案。議案提到政府2021年在《香港2030+》報告以單位平均面積增加10%至20%的假設，估算香港整體土地需求的做法，認為可提供3,000多公頃的北都有條件將假設成真。

民建聯新界北議員姚銘提出議員議案，促請政府提高北都人均居住面積。（林遠航攝）

倡公屋人均居住面積由現時7平方米提高至10平方米

姚銘促請政府提高北都人均居住面積，例如以「先行先試」方式，放寬區內公屋的人均編配標準。姚銘認為，現時七平方米 （約75平方呎）的公屋人均居住面積可以提高至10平方米（約107呎）。

如果兩個人可以住三至四人單位，四個人可以住五至六人單位，咁嘅提升我就覺得（市民）真係住大咗啦。 立法會新界北議員姚銘

放寬地積比以推動私人樓宇提供更大單位、並且不會賣貴

至於私人樓宇，他認為政府應鼓勵發展商在區內項目提供更充裕的居住空間，提到政府可以向發展商提供優惠，例如放寬地積比，同時透過條款要求發展商提供更大單位，「但價錢都唔會賣貴咗。」

民建聯新界北議員姚銘提出議員議案，促請政府提高北都人均居住面積。（林遠航攝）

建議以更佳居住質素吸引市民到北都做「開荒牛」

姚銘又指，若要市民到北都做「開荒牛」，理應在居住質素上有所提升才能吸引到他們。他又指，提高人均居住面積是政府一直以來的目標，笑稱今次議案「我哋而家逼佢落實啫」，有信心可獲政府正面的回應。

今次是姚銘上任後首次在大會提出議案，擔任民建聯發展事務政策發言人的他指，未來會向政府提出更多改善北都的建議，例如落實全個北都公私營房屋比例「六四比」，讓本地大學將全個或大部分校舍搬入大學城等。