洪水橋產業園｜林健鋒：與企業合作集資不依賴收租　研無感通關

北部都會區發展進入實質推進階段，洪水橋將成為北都西部的核心樞紐。下月（6月）1日履新的洪水橋產業園公司董事局主席林健鋒表示，園區將打破傳統地產開發模式，積極研究與進駐企業合作及多元化集資手段，並計劃向政府爭取推行「無感通關」，以打造深港高效率流動的產業新高地。



北部都會區是香港經濟發展的新引擎，具有巨大經濟價值和發展潛力。圖示洪水橋╱厦村新發展區構想圖。

公開招股讓市民共享發展成果？ 林健鋒：需要再想想

洪水橋產業園區佔地23公頃，林健鋒接受Now新聞節目訪問時指出，政府分階段注資共100億港元作為啟動資金，「我們現在1毫子也未開始花」，希望利用這筆錢先做好基礎建設。

林健鋒表示，園區的經營方針不會如地產商般單純依賴租金或出售土地，而是追求長遠的收支平衡與可持續發展。他不排除透過與進駐企業合作、發債等方式集資。被問及會否用招股方式讓市民共享產業園發展成果，他認同「香港的投資有香港人參與更加好、有歸屬感」，但是否需要這樣做要「再想想」。

今年內招聘行政總裁 冀找到有前瞻性有動力人士

河套深港創新科技合作區香港園區將推行「白名單」制度，便利創科人員跨境自由流通，林健鋒表示，會與政府商討在洪水橋產業園也推行「白名單」及「無感通關」模式。他強調，兩地人員頻繁往來是產業成功的關鍵。

林健鋒今早接受商台節目訪問時則表示，為了要吸引人才和企業落戶，要做好產業園周邊的生活配套，希望在流浮山及尖鼻咀一帶打造充滿活力的小社區。 他介紹，今年目標包括組成產業園公司的班子，招聘行政總裁，期望找到有前瞻性、有動力的人士。

中美關係回暖 有美國公司查詢落戶

林健鋒又稱，隨着中美元首會面，兩國關係回暖，增強了外國企業投資本港的信心，有美國公司查詢落戶洪水橋產業園，期望利用本港市場，進軍亞洲其他國家。他透露，很多傳統行業也對落戶產業園有興趣，期望可向創新科技方向發展。