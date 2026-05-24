01消息｜平台工工傷保障擬看齊勞保　病假補償按每月收入4/5計算

去年《施政報告》提出立法完善平台工作者工傷補償機制。《香港01》獲悉，政府初步傾向，要求平台公司為平台工作者提供與《僱員補償條例》下之僱員補償保險（勞保）看齊的工傷保障。倘若平台工作者出現工傷，工傷病假補償將以該勞工過去3個月於平台的平均月收入的五分之四計算。



勞工及福利局局長孫玉菡。（直播截圖）

勞福局擬年內就加強平台勞工保障提出立法建議

現時外賣、送貨平台員工被平台公司視為「自僱」，未受《僱員補償條例》工傷補償所涵蓋，當局擬立於今年內就加強平台勞工保障提出立法建議，先聚焦送餐及送貨服務。勞福局長孫玉菡前日（23日）表示，新例將訂明「平台工作者」定義，以及平台工作者因工作遭遇意外可獲的補償項目及計算方法，表明若平台工作者因工受傷或死亡，平台公司須支付補償。

須向平台工作者提供工傷醫療費用保障

據了解，政府初步考慮做法之一，是由勞工處制訂「平台清單」，只要符合當局對平台的定義，例如透過網絡提供送餐或送貨服務，均會被納入清單。被納入清單的平台公司，須為旗下的平台工作者提供與現行勞保同等水平的工傷保障，包括工傷醫療費用保障、永久完全喪失工作能力的補償保障，以及工傷病假補償保障。

倘若平台工作者因工受傷，工傷病假補償會將按平台工作者過去3個月在該平台的平均月收入之五分之四計算。即使該勞工於多個平台工作，或有其他正職，相關收入亦不會計算在該份補償內。

身兼多個平台的工作者投保責任誰屬？

現時不少平台工作者都會替多於一個平台工作，假設如果有勞工同時替多個平台「送單」，其間發生工傷，相關工傷保障費用應該由誰承擔？據悉，政府初步傾向以分攤形式處理，即由多個平台共同分擔費用，包括工傷醫療費用、永久完全喪失工作能力的補償，以及工傷病假補償。

此外，在《僱員補償條例》下工友因工受傷，僱主須支付工傷病假錢、醫療費及僱員永久喪失工作能力補償，工傷病假錢以24個月為限。據了解，政府未必會完全參照上述做法，平台工的工傷病假錢或縮短至12個月為限。

不過消息指上述方案尚未作實，平台公司及勞工團體仍在「拉鋸」中，未知會否有微調，料到7月政府向立法會人力事務委員會匯報工作進度時，才會有更明確的具體方案。

勞工界人士對方案感收貨 已回應勞工界訴求

多名勞工界人士表示，對上述方案感「收貨」，認為已一定程度回應勞工界的訴求。不過有人期望政府長遠要研究如何保障平台工的收入，如設立最低價單，以及研究提供退休保障。另有人表示，過去在推動最低工資「一年一檢」花上不少時間，而平台工這種新型就業形態，出現一段短時間便可以成功推動立法已算相當不錯。