北都｜統籌辦蘇惠思攜多國官商教育代表考察 促企業積極參與發展
撰文：文維廣
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政府大力發展北都，今日（25日）公布北部都會區統籌辦事處主任蘇惠思，於上周五（22日）與多國駐港總領事、商界及教育界代表考察北都。蘇惠思表示，北都正是加速建設及企業進駐的黃金時刻，政府正透過多元方案，包括北都專屬法例、多元開發模式如片區開發和成立產業園公司，以及優惠政策包、專案督導辦公案，以加快建設及招商引資。她希望企業和相關團體把握難得機會，積極參與北都發展。
考察有近70名代表參與，代表團參觀了洪水橋／厦村新發展區社區聯絡中心，及河套香港園區的訪客中心、濕實驗室大樓和人才公寓，聽取創科發展的介紹，最後探訪塱原自然生態公園，瞭解北都的保育工作。
政府指 ，訪問加深了各界對北都的認識，促進香港與東盟及其他地區在經貿、創科、產業發展及環境保育方面的交流；代表團對北都發展有濃厚興趣，期望日後能加強合作和交流。
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