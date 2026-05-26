李家超：師德是教師立身之本　透過多元專業發展課程推動師風建設

行政長官李家超今日（26日）出席活動時表示，教師肩負協助學生建立正確價值觀，立德樹人的使命，要成為一個好老師，最根本的要求就是高尚的師德。他又指，政府一直透過多元化的專業發展課程和活動，推動師德師風建設，鼓勵教師以身作則，培養學生正確的價值觀和社會責任感，為教育強國建設貢獻力量。



行政長官李家超今日（五月二十六日）出席第三屆「香港優秀師德師風獎評選」活動頒獎典禮。(isd)

李家超：教師肩負助建立正確價值觀使命

李家超今日（26日）出席第三屆「香港優秀師德師風獎評選」活動頒獎典禮致辭時，提到「師嚴然後道尊，道尊然後民知敬學」，教師不但是知識的傳遞者，更肩負協助學生建立正確的價值觀、立德樹人的使命。

他續稱，優秀教師對教育事業，以至整個國家和民族發展都至關重要，而要成為一個好老師，最根本的要求就是高尚的師德。師德是教師的立身之本，秉持理想、堅守道德、豐富學問、仁愛待人，都是良好師德的表現。

推動師德師風建設 鼓勵教師以身作則

他又指，政府一直透過多元化的專業發展課程和活動，持續提升教師團隊的專業素養，並拓展教師的國際視野，推動師德師風建設，鼓勵教師以身作則，培養學生正確的價值觀和社會責任感，為教育強國建設貢獻力量。

行政長官李家超出席第三屆「香港優秀師德師風獎評選」活動頒獎典禮，與獲獎者合照。（政府新聞處）

教師要主動擁抱科技 在教學中靈活應用創新技術

特區政府積正全力編製香港首個五年規劃，李家超指，政府正積極發展香港成為國際創科中心，教師除了在課室內外啓迪學生思維，更要主動擁抱科技和人工智能快速發展的機遇和挑戰，在教學中靈活應用創新技術，提升課堂互動性和學生的自主學習能力。