盧偉國再婚｜16年前抱孫做爺爺　首透露覓第二春余仲欣緣自粵曲

經民聯主席盧偉國與年輕逾四十年的90後粵劇演員余仲欣結婚，為政圈沖喜。今次是盧偉國再婚，他的原配黃少珍5年前離世，兩人育有一子盧展擎，16年前已抱男孫榮升爺爺。盧偉國可謂「音樂世家」，本身也熱愛唱歌的他，已故原配黃少珍是女高音，兒子盧展擎是男高音。



73歲的他覓得「第二春」余仲欣，兩人因粵劇結緣，余仲欣同樣熱愛音樂，其鋼琴及二胡達到演奏級。盧偉國今天（27日）向《香港01》表示，周五（29日）下午將與余仲欣一同會見傳媒交代婚事，分享這份相知相守、琴瑟和鳴的喜悅。他感謝各界對婚訊的垂注，並惠賜祝福。他指，戲曲為緣，粵韻傳情，「我們因同愛粵曲粵劇而相逢，因心意契合而相守。得此良緣，倍感珍惜。」



73歲盧偉國再婚娶90後粵劇花旦余仲欣。

盧偉國與余仲欣曾同台演出。

政圈今年十月有喜事，73歲的盧偉國覓得「第二春」與余仲欣結婚。將再婚的盧偉國原配黃少珍2021年8月離世，兩人相當恩愛，黃少珍離世後，盧偉國選擇在結婚44周年的紀念日以黃少珍的名義，在她畢業的中大新亞書院英文系，和執教的沙田循道衛理中學設立獎學金，希望她的遺愛可以惠及後進。

盧偉國與太太黃少珍、兒子盧展擎及媳婦伍美瑜都是中大校友。（中文大學刊物）

盧偉國16年前抱孫做爺爺 全家都是中大校友

盧偉國與黃少珍都是中文大學校友，前者1984年修畢中文大學工商管理碩士，後者1976年在中大英文系畢業。兩人育有一子盧展擎都是中大讀書，2001年於中大物理系畢業，媳婦伍美瑜亦一樣是校友。2010年的中大校友刊物有盧偉國一家合照，提到當年1月26日喜誕麟兒，盧偉國抱孫做爺爺，希望與校友分享他們的喜悅，孫兒相信今年年約16歲。

盧偉國。（經民聯）

盧偉國。（經民聯）

原配與兒子為男女高音 家人相聚以音樂為共同語言

一家的共通點不只是中大校友，更是「音樂世家」。盧偉國曾在其擔任主席的經民聯刊物分享，自己是個音樂迷，在業界以樂會友，團結了不少同道中人。他的家人與音樂也很有緣分，原配是女高音，兒子是男高音，而他最小的弟弟是音樂人，曾為多套電影作曲。雖然議會事務繁忙，他仍會與太太定時練習聲樂，研習曲藝；家人相聚，更會以音樂為共同語言。

盧偉國。（廖雁雄攝）

盧偉國與余仲欣曾同台演出。

「第二春」余仲欣同愛音樂 與盧偉國一拍即合

盧偉國在五十多年的音樂生涯中，並沒有參加音樂評級考試，一直在欣賞、鑽研、演奏、體會音樂的美好。反之，十月成婚的準妻子余仲欣有考級，其鋼琴及二胡達到演奏級。兩人因粵劇結緣，余仲欣同樣熱愛音樂。她與朋友開設YouTube頻道，推廣粵劇中鮮為人知的歌曲。傳統粵劇表演通常使用多種樂器，年輕一代未必懂得欣賞。余仲欣改為只用兩種樂器演奏，表演方式讓人耳目一新。她與盧偉國可謂一拍即合。

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