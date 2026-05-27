盧偉國再婚｜未婚妻後生40年同為知音人　入得廚房留住胃口得芳心

73歲的經民聯主席盧偉國與年約30歲的粵劇演員余仲欣十月拉埋天窗，本周將舉行記者會公布婚事。兩人喜好相投，同為「知音人」。男方精通中西樂器，大多無師自通，自學笛子、洞蕭、二胡、色士風、古琴，更愛唱歌，有「立法會歌王」之稱。女方備鋼琴及二胡演奏級，更在傳統會使用多種樂器表演的粵劇之中，大搞新意思只簡化用兩種樂器演奏，贏得獎學金。



「抓住愛人的心，先抓住她的胃」。盧偉國亦是入得廚房之人，疫情期間在家專注烹飪，三年間向外分享125款菜式，其後結集成書送給政界及傳媒等有緣人，連政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波也曾到他家中作客，品嚐其廚藝。



盧偉國與未婚妻余仲欣曾演出粵劇。

余仲欣在加拿大讀書時隨紅船班名師黃滔學古腔粵曲。（余仲欣FB）

73歲盧偉國再婚娶90後粵劇花旦余仲欣

盧偉國今年十月再婚，與年輕逾四十年的90後粵劇演員余仲欣拉埋天窗。兩人互生情愫源於同演粵劇，飾演夫妻演出《爛賭二贖老婆》，當時盧在戲中稱呼余為「老婆」，5個月後將成真，成為盧偉國的第二任太太。

余仲欣與霍啟剛合照。（余仲欣FB）

余仲欣與馬浚偉合照。（余仲欣FB）

余仲欣是八和資助新秀及藝發局資助新秀的個人唱科導師，她與八和會館前主席汪明荃合照。（余仲欣FB）

余仲欣是八和資助新秀及藝發局資助新秀的個人唱科導師，她與八和會館前主席汪明荃合照。（余仲欣FB）

余仲欣鋼琴及二胡演奏級 目前是粵曲導師

兩人年紀上有距離，但興趣上相當接近，除了同為粵劇愛好者，亦是熱愛音樂的知音人。余仲欣備鋼琴及二胡演奏級，曾以兩種樂器演奏粵劇，贏得大灣區共同家園青年公益基金會頒發的「創明天獎學金」。她曾經是香港演藝學院粵曲導師，亦為八和資助新秀及藝發局資助新秀的個人唱科導師。農曆新年時，曾到八和會館前主席汪明荃家中聚會。

盧偉國表演色士風。（馮子健攝）

化身財神的盧偉國在街頭吹奏色士風（歐家樂攝）

盧偉國精通中西樂器 大多無師自通

同樣是音樂上有一定造詣的，還有未婚夫盧偉國。盧有「立法會歌王」之稱，又精通多種樂器，自學笛子、洞蕭、二胡、色士風、古琴，若要數到有跟老師學習的，就有琵琶，會考放榜後用一百天基本上學懂彈琵琶。他曾分享很喜歡電影《甲午風雲》中鄧世昌演奏的《十面埋伏》琵琶古曲。除了彈得，亦唱得，盧偉國曾跟隨已故香港粵樂大師王粵生學習粵曲，長達7年。

盧偉國。（香港再出發大聯盟影片截圖）

盧偉國曾化身財神並演奏色士風（盧翊銘攝）

盧偉國曾在家擺下「盧家私房菜」宴客。(盧偉國facebook)

盧偉國入得廚房出食譜 留住胃口得芳心

盧偉國喜好多多，除了音樂，亦愛下廚。他曾出版《疫情後的醫食住行》，記錄自己留家抗疫期間「每周一餸」煮過的菜式，以及防疫心得。3年間，一共有125款食譜，書本是非賣品，不少政界中人及傳媒也收過他的大作。正所謂「抓住女人的心，先抓住她的胃」，盧偉國亦是入得廚房之人，曾出書教烹飪，相信亦是得到余仲欣芳心的原因之一。