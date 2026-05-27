盧偉國再婚｜住豪宅擁四物業被譽「筍盤」　與余仲欣在城大有淵源

經民聯主席盧偉國今年十月有喜事！他將與年輕逾四十年的90後粵劇演員余仲欣再婚，政圈中人紛紛恭喜兩人，盧偉國亦公開甜蜜合照感謝友好祝福。有政界中人都替盧偉國感到高興，皆因他被譽為政圈「筍盤」。本身住大埔康樂園豪宅之餘，亦擁有四個物業，不愁生活。兩人的淵源除了因為同演粵劇互生情愫，與城大亦有關係。盧偉國出任立法會議員期間，是城大校董、城大企業公司主席、城大動物醫療公司董事，余仲欣也對動物醫療有興趣，攻讀香港城市大學獸醫學學士。



73歲盧偉國再婚娶90後粵劇花旦余仲欣。

盧偉國向友好公開與余仲欣恩愛合照

盧偉國與余仲欣的婚訊傳出後，各界友好都向兩人送上祝福。他也貼上兩人的合照和短片回應說「感謝大家祝福！WK & Yemina」。片中，余仲欣在拉二胡，盧偉國在旁欣賞。兩人又在添馬公園合照，以政府總部「門常開」為背景。據聞，盧偉國昨日（26日）更帶余仲欣與經民聯黨友見面，趁黨團會議介紹給該黨的立法會議員認識。

余仲欣。（城市大學）

盧偉國與未婚妻余仲欣曾演出粵劇。

盧偉國基層出身做工程師 住豪宅擁四物業被譽「筍盤」

與年輕逾四十年的90後粵劇演員余仲欣再婚，有政界中人都替盧偉國感到高興，皆因他被譽為政圈「筍盤」。出身於基層家庭的盧偉國，父母是1950年代從大陸來港的新移民，當時居住在九龍城福佬村道的唐樓板間房。為了實踐理想，盧偉國勤學苦讀，考進香港大學機械工程系。

工程師專業人士出身的他不愁生活，本身住大埔康樂園豪宅的他擁有四個物業，出任立法會議員期間申報在大埔擁有兩個住宅物業、在港島擁有一個住宅物業、在沙田擁有一個工業物業。盧偉國亦不時宴請官員、議員、黨友到其大宅作客，品嚐他烹煮的美食。

盧偉國。(夏家朗攝)

盧偉國與余仲欣曾同台演出。

盧偉國與余仲欣在城大有淵源 同關注動物醫療

盧偉國亦熱衷出任公職。他曾任城市理工學院校董會成員四年，並隨後任香港城市大學校董會成員四年。他曾於2008至2021任城大企業有限公司董事局主席。

他與余仲欣的淵源除了因為同演粵劇互生情愫，與城大亦有關係。皆因，余仲欣也對動物醫療有興趣，攻讀香港城市大學獸醫學學士。盧偉國亦關注動物，根據去年離開立法會前的利益申報，他是城大動物醫療有限公司董事，以及城大動物醫療檢驗有限公司董事。