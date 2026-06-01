廣東省政法委書記袁古潔出任中聯辦副主任　一周內兩領導層換人

中聯辦領導層再換人，廣東省委常委、政法委書記袁古潔接替劉光源，出任香港中聯辦副主任。全國人大前常委譚耀宗接受《香港01》訪問時表示，袁古潔來自廣東，相信熟悉香港情況，難言香港與內地過往是否融入較慢，惟今後可以促進香港與大灣區合作發展。他又認為袁古潔在內地有地區工作經驗，有利在香港聯繫接觸各界，惟不清楚會否接手劉光源的選舉協調工作。



廣東省委常委、政法委書記袁古潔出任中聯辦副主任。（澳門新聞局）

廣東省政法委書記袁古潔出任中聯辦副主任

國家人力資源和社會保障部今日（1日）公布，國務院任命本身是中共中央候補委員的袁古潔，出任香港中聯辦副主任，免去劉光源的中聯辦副主任職務。

劉光源。（政府新聞網）

政圈早於去年已流傳中聯辦第二把手、副主任劉光源將退休，但去年底要完成立法會換屆選舉。最終，今年65歲的劉光源完成新選制下第二場立法會選舉後半年，離開香港中聯辦。劉光源離任前負責香港的選舉協調、地區工作。

袁古潔曾任茂名市領導多年 有地區工作經驗

至於58歲的袁古潔，是繼中聯辦前主任鄭雁雄後，再來自廣東的中聯辦高層，亦是中聯辦現屆領導層唯一來自廣東的官員。出生貴州的她是法學博士及教授，2019年起出任茂名市委副書記，之後步步高陞，先後出任茂名市副市長、市長、市委書記。

廣東省委常委、政法委書記袁古潔出任中聯辦副主任，她2023年曾與林定國會面。（林定國FB）

袁古潔法律背景濃厚

袁古潔的法律背景濃厚，中山大學法律系法學專業畢業的她，加入中共後要考取中山大學法律系法學專業碩士、北京大學法學院國際法專業博士，再任教華南師範大學政法系，更曾出任華南師範大學法學院院長、教授、博士生導師。

廣東省委常委、政法委書記袁古潔出任中聯辦副主任，她2023年曾與林定國會面。（林定國FB）

袁古潔2023年曾經以廣東省委常委、政法委書記身份，率領部委到訪香港律政司，也是內地政法委部門首次到訪，與律政司司長林定國會面，討論大灣區法治建設，建立恆常交流的平台，落實大灣區律師執業考試、法治人才雙向培訓，以及擴展港資港法、港資港仲裁適用區域等。

全國人大前常委譚耀宗。（資料圖片/歐嘉樂攝）

譚耀宗分析中央冀加強香港與大灣區合作

全國港澳研究會顧問、全國人大前常委譚耀宗接受《香港01》訪問時表示，袁古潔來自廣東，相信熟悉香港情況，今後可以促進香港與大灣區關係。被問到袁古潔法律背景濃厚，會否日後工作聚焦法律範疇，譚耀宗認為法律只是其中一項工作，「大灣區好多時講對標、對接，大灣區如何加強合作、發展」，難言香港與內地過往是否融入較慢，不過任何時候都要加強合作。

至於袁古潔會否接手劉光源負責的香港選舉工作，譚耀宗表示不清楚中聯辦分工，相信袁古潔有地區工作經驗，有利在香港聯繫接觸各界。

王松苗。（微博@电白检察）

中聯辦一周內兩領導層換人 秘書長王松苗調任報章高層

今次是中聯辦一周內兩換領導層，上周五（5月29日）北京經濟日報社官網更新透露，中聯辦秘書長王松苗調任經濟日報社副社長。