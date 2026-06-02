非常父母家中產子拒交DNA證明　孫玉菡：爭取與該父母及男嬰會面

女童Lily的港人父母回港後，母親關小姐在家分娩誕下幼子Danny，現已兩個月大，惟父母拒絕提交DNA核實血緣，導致兩個月大的Danny與聲稱在芬蘭家中分娩的Lily一樣，至今仍是無出世紙的「無證兒童」，成為Lily事件的另一關注點。勞工及福利局局長孫玉菡今日（2日）表示，直至昨日（1日）才成功透過電郵聯絡家長，正積極爭取接觸小朋友，希望可安排其接受健康檢查與評估，強調首要任務為小朋友的健康和安全，會持法理情兼顧，全力跟進事件。



問及在哪一情況下政府會考慮介入事件，並取回撫養權，他指目前最重要的事，「為積極爭取與相關父母見一見面」。



曾先生及關小姐聲稱兒子「在家分娩」，並拒絕提交DNA核實血緣，導致男童至今仍是無出世紙的「無證兒童」。（資料圖片／歐陽德浩攝）

勞工及福利局局長孫玉菡今日（2日）表示，高度關注事件，社署正積極跟進。

Lily事件網上披露了瑞典當局及英國法庭的相關文件，指其父母曾被當地政府指控涉嫌疏忽照顧小童。不少網民表示，對Danny的安危大感憂心，特別是該對父母拒絕向入境處提交DNA核實血緣，導致兩個月大的Danny至今仍未有出生登記。選委界立法會議員管浩鳴更形容該對父母的做法，嚴格而言可被視作「疏忽照顧兒童」。

孫玉菡：社署過去5日嘗試不同方法聯絡父母 至昨日才以電郵成功接觸

勞工及福利局局長孫玉菡今日（2日）表示高度關注事件，社署正積極跟進，自上周四（5月28日）起用不同方法嘗試聯絡父母，包括安排社工於不同時間登門造訪，更曾等至深宵，惟上星期一直無辦法聯絡到家長，直至昨日（1日）才以電郵成功接觸到該對父母。

正積極爭取接觸Danny 冀安排健康檢查確保其安全

孫玉菡續指，正積極爭取接觸男嬰Danny，強調當局十分關心小朋友，希望可安排其接受健康檢查與評估，首要任務是確保Danny的健康和安全，會做到法理情兼顧，全力跟進事件，冀可盡快處理。他續指，如果家庭有需要會提供適切的社褔支援。

當局會否介入申請監護令？孫玉菡：最重要先與父母見面

至於事件中，初步有否發現任何人違反香港法例，以及在哪種情況下政府才會考慮介入，並申請監護令。孫玉菡指，目前最重要是「積極爭取與相關父母見一見面」，然後安排為男嬰作健康檢查，並強調本港有整全法律制度保障兒童。

至於目前仍屬於無證兒童的Danny，會否因而無法享受任何褔利，或會於照顧上遇到任何困難。孫玉菡表示，入境處正跟進未取出世紙一事，而社署方面則會全力跟進相關褔利事宜。

另就Save Lily事件，孫玉菡表示，入境處已通過外交部駐港專員公署跟進事件，呼籲社會放心，強調政府不少部門都關注事件。