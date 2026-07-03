一片破局｜黃錦輝醉駕一原因難DQ　監委會成挽救立會形象「稻草」

回歸29周年喜慶日子，爆出立法會議員黃錦輝涉嫌醉酒駕駛不顧而去醜聞，成為全城焦點。他被捕的四宗罪，由酒後駕駛、不小心駕駛，到意外後沒停車、沒報警，最高監禁6個月至3年不等。單計不顧而去的行為，法律角度分析可能牽涉第五宗罪 —— 妨礙司法公正，利用半小時被捕前空檔溝淡酒精。



疑團除了是黃錦輝的酒精濃度，亦包括當時醉駕的路線長短。姑勿論認罪與否，黃錦輝既是立法者，又是為人師表的教授，操守要求高於一般市民，被捕無及時通報監委會，以及影響立法會形象，都可能已干犯《議員守則》。不過，黃錦輝酒駕有前科，重犯大機會判監，但根據《立法會條例》及《基本法》都不會即時喪失議席，為甚麼呢？今次監委會的處理，成為挽救立法會形象的「稻草」，資深政界中人認為牽涉誠信問題，不能輕放。一片拆解！



黃錦輝中大校園醉駕來龍去脈

黃錦輝醉駕的來龍去脈，要數到6月29日晚上10時45分，他駕車沿中文大學校園內道路，行駛至中大教職員宿舍第十一苑室外停車場時，失控撞向一輛私家車，該車向右推移，再撞及相連車位的另一輛私家車，黃錦輝未有停車，反而駛離現場，再將自己的車泊在宿舍第十七苑外，當值保安半小時後報案。

翻查地圖，兩宿舍僅相距約130米，當晚警方接報到中大，黃錦輝其後返回現場，承認較早前撞到兩輛私家車，黃錦輝酒精呼氣測試顯示，他體內酒精濃度超標，懷疑酒後駕駛。經初步調查拘捕黃錦輝，涉嫌干犯四條罪名，包括「酒後駕駛」、 「不小心駕駛」、 「發生交通意外後沒有停車」、 「發生交通意外後沒有報案」 。他獲准保釋候查，下月下旬向警方報到。

黃錦輝被踢爆醉駕被捕 事前沒通報立法會

6月29日晚被捕，翌天6月30日不但沒開誠布公，據了解調查議員操守的立法會監察委員會亦不知情，至7月1日上午，黃錦輝笑容滿面出席慶回歸升旗禮，現場其他議員都指，不覺他有異樣。他於社交平台發文指自己滿懷喜悅及自豪。

黃錦輝醉駕兩疑團 牽涉四宗罪最高監禁3年

黃錦輝涉嫌醉酒駕駛醜聞，可以分法律及政治層面去看。首先，法律角度上雖然這一刻有疑團未解，包括黃錦輝本身是由何處起步呢，撞車隔半小時「吹波仔」，酒精濃度仍然超標，是否代表濃度都頗高？有待他本人開誠布公。但他牽涉的四宗罪，單計酒後駕駛都是嚴重刑事罪行，初犯最高可判罰款25,000元及監禁3年，強制停牌至少6個月，刑罰按呼氣、血液 或尿液酒精測試濃度分級，濃度越高以及重犯者後果越嚴重。

揭黃錦輝醉駕有前科 撞車逃逸或牽涉第五宗罪

我們找到法庭資料，顯示黃錦輝2015年曾經酒後駕駛被起訴，要上法庭答辯 ，如果再犯同一條罪，法庭有機會判他即時入獄，未計及不小心駕駛，最高監禁6個月；車禍後沒有停車，最高監禁12個月；撞車後沒有報案，最高監禁監禁6個月。

有資深大律師表示，事件可能牽涉第五宗罪，因為黃錦輝事後擅自離開，令人懷疑是希望刻意避開酒精測試程序，如果在離開期間嘗試沖淡體內酒精濃度，可能涉及妨礙司法公正。黃錦輝沒多解釋，只是說事件已交由警方及相關政府部門，依循正常程序跟進和處理，將全面配合調查。

議員教授操守要求應高於一般市民

第二，政治角度去看這件事。黃錦輝既是立法者，又是教授，操守要求高於一般市民，即使未認罪，無及時通報都可能干犯議員守則。據我了解，黃錦輝被爆出醉酒駕駛事件前，沒有向立法會通報自己被捕，監察委員會都蒙在鼓裏。最終，經傳媒揭發事件，立法會監察委員會多名委員覺得錯愕，以為未搞清楚事件，或者「黃錦輝」另有其人。

黃錦輝違反「及時通報」要求？

根據《議員守則》 ，如涉法律或刑事訴訟，以及可能影響履行議員職務的民事訴訟，應及時報告立法會主席。何謂及時？外界理解有盡快，可行情況下快通知主席的意思。不過，黃錦輝截至爆出事件之前，未向立法會主動申報情況，監委會如果無收到市民投訴及執法部門通報，都無法正式啟動程序處理事件。當然，如果之後有收投訴，監委會可以如何處理呢？

議員行為不當有何懲處？

根據《守則》，可以書面警告、訓誡或暫停職務，監察委員會考慮有否證據顯示涉事議員行為不當、不當行為的性質及嚴重程度、具體不當行為的次數、持續時間及是否蓄意、不當行為是否有負社會對議員的期望、或令立法會的信譽受損、以及類似先例所施加的處分。

黃錦輝醉駕與陳家珮逆線行車大不同

談類似先例，很難不令人比較陳家珮事件，陳家珮被揭發逆線行車後，聽傳媒電話承認責任，多次道歉，並且主動聯絡警方提供資料，又多次出來見記者交代進度，監委會最終向陳家珮發書面警告，指陳家珮因一時貪圖方便做錯判斷，不涉及個人誠信等嚴重不當行為，事發後盡力補救，多次向公眾道歉、主動錄口供、坦白認罪不再犯，信納陳家珮有悔意、態度誠懇。

「交通事件」形容醉駕 道歉對象是「引發討論、不便」

黃錦輝又如何呢？他被揭發醉駕後，沒聽傳媒電話回應查詢，事後在社交平台發文道歉，但他形容今次是一宗「交通事件」，道歉的對象不是被撞車輛車主，不是自己被捕的行為，而是就「引發社會討論」和「引致立法會、中大及各界不便」深表歉意。多名立法會監委會委員覺得事件較早前陳家珮，逆線行車嚴重很多倍，因為黃錦輝醉酒駕駛之餘，更加不顧而去，批評他「一個累全家」，預料會從嚴處理。

官場對黃錦輝醉駕譁然

官場都對黃錦輝醉駕譁然，尤其佢兩年前曾經撰文獻計政府用AI打擊醉駕，引入類似技術設備監控，當時說許多駕駛者貪圖方便，喝了一兩杯酒後會冒險駕車回家，意外一旦發生 便追悔莫及，目前似乎自己打自己嘴巴。

根據《立法會條例》，任何人被裁定犯罪，被判處超逾3個月，而又不得選擇以罰款代替的監禁，不論是否獲得緩刑，也即喪失當選為議員的資格。不過，黃錦輝已當選為議員，被判監都不會即時無議員做。

黃錦輝醉駕一原因難DQ

頂多根據《基本法》第79條，經立法會出席會議議員三分之二通過，才可以解除職務喪失議員資格。有代議士指，暫時未收到指示如何處理黃錦輝，不過北京對立法會議員有很高要求，可能最終不用等到DQ這一步，都有人要求黃錦輝自己辭職。

港澳辦主任夏寶龍。（港澳辦）

夏寶龍要求議員注意操守 維護立法會聲譽

港澳辦主任夏寶龍提過對立法會議員的要求，要樹立良好形象，非常注意個人操守，行事以公心為先，維護好立法會聲譽，又指議員的表現廣大市民在看、特區政府在看、中央也在看，希望大家維護好立法會的聲譽。有議員私下說，如果黃錦輝坐監，很影響立法會形象，更擔心進一步收緊對議員的要求。

監委會成挽救立會形象「稻草」

曾任多年議員的行會成員湯家驊指，今次事件立法會監察委員會不能有「自己人查自己人」觀感，一般人的期望議員犯事後，第一時間通報，今次不是自爆，是被人踢爆。他指，現時立法會處理議員違規的內部守則，較《基本法》及一般法律更嚴謹，議員應明白處理要顧及公眾觀感，不能輕輕放過。

不過，醉駕要證明駕駛時體內有酒精，有疑點就未必入罪。湯家驊指，除非你說駕車時沒飲酒，撞車後回家要飲酒定神，所以「吹波仔」顯示有酒精。但問題是：法官會否相信你？醉駕再犯大機會即時入獄。

今次不只是黃錦輝一人的事，立法會監察議員機制再一次考驗，可能有人指「未審先判」，但法律歸法律，道德責任和政治責任可以先好好處理，何況呼氣測試超標是客觀證據，撞車後不顧而去都是事實 。「愛國者治港」下，公眾對立法會議員的要求高，如何維持公眾對立法會的信心，是大主席李慧琼上任半年的重大考驗。