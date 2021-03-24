政圈風聲│審委會料五至七人組成　選舉主任「刀手」角色成歷史

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-03-24 07:00

全國人大早前在「兩會」通過修改香港選舉制度《決定》，將大幅修改選舉委員會及立法會的選舉辦法，並增設「候選人資格審查委員會」作主要把關，惟委員會的組成及運作模式一直諱莫如深。 有接近中央的資深政界人士稱，審委會的委員料不多於十人，最大可能由五至七人組成，設主席一職，當遇巨大爭議性個案，會以投票方式定奪。 自2016年立法會換屆選舉開始，港府賦予選舉主任「DQ」參選者的角色。消息表示，引入資格審查委員會後，選舉主任的角色雖仍保留，但只負責將涉嫌有問題的參選者上交至審委會定奪，決定有關參選人的「生死」。換言之，經歷五年後，選舉主任日後或毋須再擔當「劊子手」的狠角色。

2016年引入「確認書」制度自此DQ爭議不絕

2016年立法會換屆選舉，港府引入「確認書」制度，並由選舉主任與參選人交涉，決定參選人是否有資格參選。該屆多名與港獨勢力有關的「本土派」被DQ，是本港選舉史上首次明確將港獨人士拒諸門外，從此選舉主任多了一份「落刀」的重任，屢被民主派陣營針對，有曾出手DQ民主派的選舉主任被公開「起底」，亦有選舉主任在未定奪民主派參選人「生死」前稱病請假，須由當局調派其他選舉主任代為「落刀」。

選舉主任僅屬中層官員 不應承當政治責任

2019年反修例風波後，北京出重招攔截非「愛國者」參選進入建制系統，繼國安法後，今年再大規模修改選舉制度，並引入資格審查委員會，名正言順作政治把關。有接近中央的資深政界人士估計，日後選舉主任的角色仍然存在，但只擔任前期工作，負責收參選表格及初步審核參選人的資格，如對參選人的資格存疑，便呈交審委會定奪，「選舉主任只僅中層官員，本來就不應由他們承當這個（DQ）政治責任。」

根據人大決定，選舉制度修改後，不論是參選特首、立法會或選舉委員會，均需由資格審查委員會把關。

審委會組成人員應為單數 便於以「少數服從多數」方式定奪

全國人大常委譚耀宗早前估計，資格審查委員會可能有十多二十人，相信成員要熟悉法例及德高望重，而且一定不打算參選，以免出現角色衝突，不打算參選的人應該是較年長。消息人士表示，預料資格審查委員會不會如坊間所言由十數人一同擔任，但亦不能太少；同時，審委會組成人員應為單數，便於以「少數服從多數」方式定奪。綜合以上要求，消息人士指，組成人數估計為五至七人。

資格審查委員會的表決方式估計類似立法會簡單投票制度，主席一般情況不會參與決定的過程，只會在正反意見委員票數相等時，才會介入，投下終極一票。