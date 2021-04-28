「金槌拍賣官」金鈴接任港島婦聯主席　冀姐妹穿旗袍弘揚中華文化

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-04-28 17:31

香港島婦女聯會今（28日）舉行第六屆委員會就職典禮，由「金槌拍賣官」金鈴接任主席。 外交部駐港特派員公署署理特派員楊義瑞、中聯辦港島工作部部長薛惠君、全國政協副主席、前特首梁振英夫人梁唐青儀、港區全國人大代表鄺美雲、陳曼琪，以及港區全國政協委員、食物及衞生局前局長高永文等人出席。

金鈴為電視節目主持人兼拍賣官，是中國首位「金槌拍賣官」。（盧翊銘攝）

特首林鄭月娥透過影片致辭，對香港島婦聯所作貢獻給予肯定，並表示期待與新一屆委員通力合作，共同推動香港政制發展及婦女福祉。薛惠君致辭時肯定香港島婦女聯會工作成果，並勉勵新一屆委員在百年推動婦女發展工作中作出重要貢獻。

推動婦聯時尚化、家庭化、生活化、現代化

金鈴表示，香港島婦聯換屆以來，結合當下大環境，制訂了未來三年的目標與活動框架，發展方向及重點項目將以「時尚化」，「家庭化」，「生活化」，「現代化」為特色，並希望通過婦聯搭建的平台，發揮更多女性的潛力，讓女性在不同的領域發光發熱，實現自己的價值。

她稱，另一目標是要傳承並弘揚中國女性的優秀品質，弘揚博大精深的中華文化，「香港島婦女聯會的姐妹們也會勇做中華傳統文化的推廣大使，把旗袍作為我們的一張活名片。但凡有活動，姐妹們將穿着旗袍出席。」

金鈴原為廣東電視台節目主持人，後加入拍賣行業，為佳士得中國首位拍賣官，2002年得到中國拍賣行業協會舉辦的首屆「金槌獎」，亦曾擔任亞視《體壇一周》、《ATV焦點》等節目主持。