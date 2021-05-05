港台刪YouTube舊片　《鏗鏘說》蘇玉華：你今日download咗未？

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-05-05 17:33

香港電台近日大量刪除YouTube上的節目重溫影片，稱要與官網只能重溫12個月節目看齊，被刪影片包括《鏗鏘集》、《頭條新聞》等節目。 蘇玉華早前曾主持《鏗鏘說》兩集節目，但後來被指「太黃」而被換走，蘇玉華今日在Facebook意有所指地說：「你今日download咗未？」

訪杜琪峯及曹星如錄百萬瀏覽 蘇：受寵若驚

早前有報道引述指，有人稱蘇玉華「太黃」而要換角，後來她澄清由始至終都只答應做兩集《鏗鏘說》主持。她在《鏗鏘說》分別訪問導演杜琪峯、「神奇小子」拳擊運動員曹星如，截至今日（5月5日），YouTube瀏覽量分別超過99萬次和107萬次。

訪問杜琪峯一集中，談到如果今時今日重拍《PTU》，在楊明和王喜當中二選一，會如何選擇？蘇玉華選了楊明：「我唔係諗住搵佢做警察，或者唔係做PTU，我係諗住搵佢做機舖打機嗰個小混混，我覺得佢應該幾入形入格。」至於訪問曹星如一集，就談到作為拳擊運動員如何面對痛楚。

蘇玉華在Facebook表示，從朋友得知這兩集的觀看人次，「真係受寵若驚，老懷安慰」，又說「重點係，你今日download咗未？」近日有網民發起行動，分工下載港台節目影片，以免珍貴訪問或片段流失。不過，兩集《鏗鏘說》在今年3月12日及26日上架，遠遠未到港台設定的1年下架期限。