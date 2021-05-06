立法會通過改善施政議案　謝偉俊批政府「一言堂」　官員有口難言

撰文： 彭焯煒 周禮希 最後更新日期： 2021-05-06 16:15

立法會大會今（6日）辯論有關改善政府施政的議員無約束力議案，在建制派議員舉手表決下獲得通過。 在會上不少議員發現表達對現屆政府施政有不滿，其中，謝偉俊發言時指，在新制度下，特首的施政作風可謂影響一切，現屆政府不少時候有「一言堂」文化，不少司局長私下向他反映不敢或不想表達意見，認為這情況導致很多政策有盲點或不夠貼地。

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宣誓修例後政府盡快安排區議員宣誓

政務司司長張建宗在會上表示，隨行政立法關係進入和諧、相互配合並制衡的新時代新局面，港府會把握契機做好工作，積極回應議員與社會各界建議，主動聆聽社會意見，致力解決社會問題。

張建宗續稱，本屆區議會上任後，有區議員多次作出不符職能的行為，侮辱政府官員、阻撓民生撥款通過等，政府已多次作出呼籲，但至今運作仍沒有明顯改善。他強調，效忠特區及擁護《基本法》是區議員基本責任，有關公職人員宣誓安排的條例草案將於下周三在立法會恢復二讀辯論，在草案通過後，民政事務局會盡快安排區議員依法宣誓。

張建宗續稱，本屆區議會上任後，有區議員多次作出不符職能的行為，侮辱政府官員、阻撓民生撥款通過等。（盧翊銘攝）

張國鈞批有官員有避難、避事

提出議案的民建聯張國鈞表示，強勢的行政主導不等於可以漠視反映民意的立法機關，認為政府在議會「數夠票」，並不代表社會問題會迎刃而解。他不點名批評有官員在爭取到足夠議員支持後，就拒絕與持其他意見的議員會面，亦有官員有因循、避難、避事的弊病，及不懂變通，例如在粵港澳大灣區發展下，堅持興建沙嶺殯葬城。他期望官員能重新塑造行政立法關係，避免施政離地。

民建聯陳克勤指，現時是好時機精簡行政程序及進行改革，他稱讚公務員公正、廉潔、尊重程序公義，但有太多「條條框框」，令公務員系統變得官僚。陳以土地房屋為例，指現時的制度下，樓價在疫情期間仍然高企，因「生地變熟地」的過程緩慢、程序重疊拖慢了土地供應。他認為，在有關過程中不少程序可合併處理，以加快公共房屋供應。

張國鈞表示，強勢的行政主導不等於可以漠視反映民意的立法機關，認為政府在議會「數夠票」，並不代表社會問題會迎刃而解。（盧翊銘攝）

鍾國斌：建制派不會害政府 促官員多問意見

自由黨黨魁鍾國斌指，在抗疫期間政府只聽從醫學專家意見，但他質疑專家不懂經濟，又批評政府制定政策經常閉門造車，推出前不諮詢持份者意見。鍾國斌坦言「建制派議員不會害政府」，促請政府要多問議員意見。

張建宗最後回應指，政府通過扶貧委員會等推出針對性措施改善民生，在社會福利、醫療、教育的經常開支達政府整體六成，推出防疫抗疫基金亦有大量市民受惠。他指出，政府各政策局雖然負責不同議題，但各部門都不時有跨部門、跨局的抗疫工作。

立法會大會否決由工聯會陸頌雄就議案提出的修正案。（盧翊銘攝）

回應重組政策局 張建宗：問題複雜 政府當務之急應對疫情

對於工聯會陸頌雄倡議應重組政策局，張建宗指問題複雜，政府當務之急是應對新冠疫情，又強調政府一定會全速落實施政報告的惠民措施。他又指，政治委任官員與公務員一直通力合作，前者緊貼社會脈搏、廣納社會意見，公務員則協助制定政策、落實措施。政府在2008年增加了副局長及政治助理，成為政治人才搖籃，並已將青年委員自薦計劃常規化，擴展至更多委員會。