謝偉俊指港人擔憂到癲　白姐姐一句歌詞表達政治看法｜政壇諸事町

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-04-28 20:39

立法會議員謝偉俊接受民主黨前主席劉慧卿訪問時，談到有人擔憂《入境條例》修訂會妨礙香港人出入境自由時，慨嘆「古有杞人憂天，今有港人憂癲」，直言香港人「擔憂到癲咗」，指條例會「限死晒」只適用於某些情況，而且香港人出入境自由受到《基本法》第31條保障，任何牴觸《基本法》的法例都無法通過。 訪問完後，現場人員邀請近年較少在熒光幕前露面的「白姐姐」白韻琹上場，「白姐姐」以羅文名曲評論近年政治事件，又指「阿Paul做咩我都支持佢」。

《入境條例》修訂今日（28日）在立法會通過，謝偉俊接受劉慧卿網台節目《議會內外》訪問時，慨嘆「古有杞人憂天，今有港人憂癲」，強調港人出入境自由有《基本法》第31條保障，任何牴觸《基本法》的法例都無法通過。他說，訂立條例時無法將所有例外情況都寫進去，「如果條條都係咁（寫入所有例外情況），唔使做啦」。

指拜票非屈辱 稱不要低估組別拿票的困難

人大修改香港選舉制度，日後參選立法會議員需要向不同選委界別人士拜票，謝偉俊不覺得是屈辱，指拜票、乞票「大家都做慣，各有各難做」，又指直選在街上拜票也有人對他們不好。謝說，不要小看功能組別甚至是小圈子選舉得到選票的困難，因為對方清楚參選人是甚至背景、與誰有「牙齒印」，但「大財團大機構，甚至阿爺支持就另一種講法」。

對於今次選舉改制，謝形容是「撟枉需要過正」，由於之前去了一個極端，因此要「鐘擺」一樣去另一邊修正，同意現時的做法是另一種極端。

對於今次選舉改制，謝偉俊形容是「撟枉需要過正」，由於之前去了一個極端，因此要「鐘擺」一樣去另一邊修正。

選舉改制做法太嚴 謝：該講嘅都講咗

劉慧卿引述前人大代表朱幼麟說，「阿爺」今次的做法太嚴，有過火之處，前中央政策組首席顧問邵善波亦有「Overkill」之說。謝偉俊表示，「該講嘅都講咗」，形容「西環」也只是收命令辦事，現時是北京頂層設計，要顧及中國面對西方國家的壓力，「呢個時候係要穩陣啲嘅」。

嘆政府不聽議員說話 「我哋講咗有人聽咩？」

回望《逃犯條例》修訂，劉慧卿問是否「保皇黨」開口支持令政府「心紅」要強力通過，謝偉俊說「心紅」不是一次半次，過去「一地兩檢」、《國歌法》都很順利。劉慧卿問，建制派有否向政府說《逃犯條例》情況不同，謝偉俊嘆氣：「我哋講咗有人聽咩？例如檢疫可以做得好啲，打疫苗快啲，好多嘢我哋都講咗好多，但政府歸政府，議員歸議員，你都唔係唔知架啦！」

記者擔心日後報道會觸及紅線，謝偉俊指「一句半句唔驚」，認為大家知道底線在哪裡，只要不挑戰就沒有問題，又說自己的說話也未必「啱聽」，笑言「我最初話係倒退都有人抦我啦」。

白姐姐：心裡心裡有個謎 但阿Paul做咩都支持

「白姐姐」白韻琹亦有在場，訪問後段獲邀請上台「盡訴心中情」，與謝偉俊一起接受提問。被問到對於最近政治動盪有甚麼看法，「白姐姐」以羅文歌詞回應：「心裡心裡有個謎」，「呢啲嘢好難講」，指每個人的想法都不同，但強調「阿Paul做咩我都支持佢」。

謝偉俊提到兩人的關係，表示「同屋企人一樣」，直言最重要的是「白姐姐」給他絕對空間、百份百支持」。他說，自己EQ高，很少將不開心的事「帶返屋企煩佢（白姐姐）」。

「白姐姐」會否再次開咪？謝偉俊搶先答：「唔會架啦，辛苦唔想做。」白韻琹則補充說：「唔係唔想做，一係畀心機做，一係唔好做，做啲唔做啲就無意思。」