立法會商界增一席　中企協李帆風：百分百活雞活豬由成員供港

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-05-09 21:20

立法會在選舉改制後增至90席，增加一席商界（三）議席，由中國企業協會選出。特首林鄭月娥在節目《選委界別分組面面觀》訪問中國移動香港行政總裁李帆風，李在訪問中指出，中國企業協會成員在香港經濟所佔份額、聘用的港人愈來愈多，逾半上市公司也是中企協成員，總資產值佔整體上市公司八成，近百分百活雞、活豬也是由中企協會員供港。

中企業成員總資產值 佔整體上市公司八成

李帆風指，中國企業協會成員主要集中在香港五大行業，包括金融、運輸、地產建築、零售批發及出入口，他指成員在香港經濟所佔份額、聘用的港人愈來愈多，逾半上市公司也是中企協成員，總資產值佔整體上市公司的八成，近百分百活雞、活豬也是由中協會會員供港。

林鄭稱，中企協成員在香港非常活躍，她擔任官員和特首期間，每年也與中企協會見一、兩次，鼓勵成員參與公益事業，又提到大灣區青年就業計劃，有很多中資企業參與。李帆風指，大灣區為本港提供很多就業機會，他以科技行業為例，本港市民太少，但大灣區有龐大市場，冀大灣區能幫助香港科業企業融入內地工商業。

保險界在選委會由18席減至17席，香港保險業聯會前主席陳沛良接受林鄭訪問指，雖然保險界少了一席，但選舉制度的代表性增加，同時可將過去不均衡的利益沖淡，認為即使少了—席，但對整體選舉制度及香港利益有所改善，他們亦予以支持。