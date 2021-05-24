政府合約僱員須簽效忠聲明　梁籌庭：3個月臨時工都要簽損吸引力

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-05-24 11:52

公務員事務局上周向各政策局及部門發出通告，要求在2020年7月1日或之後按非公務員聘用條款聘用的政府僱員，須簽署聲明擁護《基本法》、效忠香港特區，並在部門發出有關信函的三星期內簽妥及交回，拒簽者或被終止聘用。 公務員工會聯合會總幹事梁籌庭今早（24日）在港台節目中表示，如果是簽一年以上合約的員工，簽署聲明屬無可厚非，但一些3個月、半年短期合約的員工也要簽署，可能做得有點過頭，或減低政府臨時工的吸引力。

指工作時期短 憂言論受制肘後損吸引力

梁籌庭指，現時這類公務員聘用條款聘用的政府僱員，編制約有2萬人，未來幾年應會稍為增加，因在疫情有更多臨時工種。他認為，合約年期超過一年的員工宣誓亦無可厚非，始終長期在政府工作者，僱主有效忠要求亦屬正常，但一些為期3個月、半年的臨時工，如果工作年期本身已短，日後言論又有極多制肘，可能減低這些工種的吸引力，除非薪酬真的比私人市場高出很多。

他舉例指，一些工種如救生員，工作性質是季節性的，如果接受政府的短期僱用，也要遵守這些言論的規則，他們或會寧可去私家泳池任職。

梁籌庭表示，難以預計有多少非公務員合約僱員拒簽聲明離職，因為這類工作不少屬臨時性質，僱員隨時離任也不用提供理由。