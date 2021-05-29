張宇人：飲食業界7月起推七折優惠予已打針顧客　為期兩個月

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-05-29 11:22

本港新冠疫情有緩和趨勢，市道逐漸恢復。行政會議成員、飲食界立法會議員張宇人今（29日）表示，業界亦將於七月起為已接種疫苗的顧客提供7折優惠，預料為期兩個月，顧客必須已接種疫苗及4人一枱。 張宇人出席商台節目時指，現時有約數百間食肆採用C類營運模式，即所有員工已接種第一劑疫苗，每枱可坐最多6人，營業至午夜12時等，預料數目會持續上升，他指市民要盡快接種疫苗，整體社會有足夠抗體，疫情才可受控，認為不打針是自私的行為。

旅遊界立法會議員姚思榮在同一節目上指，旅遊業已冰封一年多，不少導遊仍抱等待及觀望心態，但隨住重開本地團後，導遊「做都做唔切」，認為業界打針意欲已逐漸提高。（資料圖片／羅君豪攝）

姚思榮：重開本地團後 導遊打針意欲逐漸提高

旅遊界立法會議員姚思榮在同一節目上指，旅遊業已冰封一年多，不少導遊仍抱等待及觀望心態，但隨住重開本地團後，導遊「做都做唔切」，認為業界打針意欲已逐漸提高。

但姚思榮表示，重開本地團後，最多亦只惠及十分之一旅行社，希望政府要想辦法盡快通關。他預料日後與內地及澳門通關的前提是要先接種疫苗，若日後恢復跨境遊後，將再與業界商討，能否安排景點及旅行社向已接種疫苗的市民提供優惠。

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